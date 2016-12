Serie A: Catania-Livorno 3-3, gli etnei rimontano tre volte

00:05 - Finisce 3-3 la sfida salvezza fra Catania e Livorno. Dopo un primo tempo avaro di occasioni, la partita esplode nella ripresa. Emeghara sigla il vantaggio ospite al 5', il Catania risponde subito con Bergessio (16'). Pochi minuti dopo Paulinho sfrutta un rigore procurato da Frison e fa 2-1. Barrientos, però, approfitta di un corner per dare la zampata del 2-2. Ma dietro gli etnei giocano male ed Emeghara riallunga. Almiron, all'88', fissa il pari.

LA PARTITA

La paura di perdere gioca brutti scherzi. Così Catania e Livorno si presentano in campo tese e ben coscienti dell'importanza di una gara che lascerà un segno sulla stagione di entrambe. Maran e Di Carlo schierano un undici speculare, un 3-5-2 ben mascherato, con gli esterni che si abbassano e provano a pungere in quelle rare occasioni in cui la palla non stagna a centrocampo. Il Livorno non è così spavaldo ma comincia un po' meglio. Emeghara dà profondità, Paulinho viene incontro. Il brasiliano impegna Frison per la prima volta al 5'. Il portiere respinge anche la solita botta di Emerson su punizione (col pallone che prende uno strano giro), poi entra in vacanza come il collega Bardi, mai chiamato in causa nell'arco del primo tempo. Emeghara risulta uno dei più vivaci, ma il suo tentativo da posizione impossibile non riceve la giusta benedizione. Il Catania – i cui tifosi prima del fischio iniziale contestano il mercato "povero" di Pulvirenti - ha un raro sussulto a cavallo del 20', quando Lodi e il nuovo arrivato Rinaudo provano a disegnare la manovra, assegnando a Biraghi il compito di infiltrarsi fra i reparti avversari. La gara è noiosa ed equilibrata: solo Paulinho pare leggermente ispirato: dopo un gran controllo in area, però, alza troppo la mira.

Sul groppone delle due squadre pesa una condizione di classifica precaria, quasi insostenibile. Le difficoltà si palesano in campo e soprattutto nella testa. Quando il Catania prova ad accelerare, i risultati sono inaspettati. La squadra si spacca in due e il Livorno ha modo d'infilarla. E' quanto succede in avvio di ripresa. Dopo che un tiro ben calibrato di Biraghi consente anche a Bardi di timbrare il cartellino, gli etnei prendono coraggio e lasciano intere praterie per le ripartenze ospiti. E in questo scenario Emeghara diventa il pericolo pubblico numero uno. Spolli intercetta in modo clamoroso un pallone diretto a Paulinho in mezzo all'area, ma poco dopo non può far nulla sul tap-in del nigeriano, che ribadisce in rete una corta respinta di Frison su Emerson: 1-0. Il Catania presidia l'area ospite e al primo tentativo pareggia: palla bassa di Barrientos, doppia conclusione di Bergessio per l'1-1. Il ritmo e gli errori salgono vertiginosamente, si inaugura il luna park. Frison combina una frittata, avventandosi sui piedi di uno scatenato Emeghara, e procura un calcio di rigore: Paulinho si presenta sul dischetto e non sbaglia. Il secondo vantaggio del Livorno dura una manciata di minuti: la difesa di Di Carlo si addormenta e lascia spazio a Barrientos che, su azione d'angolo, infila il 2-2 di rapina. Il nastro si riavvolge e nel giro di pochi secondi gli amaranto rimettono la freccia. Duncan si invola, Frison respinge e – come in occasione dell'1-0 - Emeghara è un avvoltoio e insacca. Il Catania non è mai domo e quando tutto sembra perso si palesa Almiron: stop in area e botta di prima che si infila sotto le braccia di Bardi. Finisce pari: tanto spettacolo, ma per la salvezza serve qualcosa di più. Soprattutto dietro.



LE PAGELLE

Emeghara 8 - Trova pane per i suoi denti. Attacca - bene - la profondità fin dall'inizio, e colpisce due volte con tempismo chirurgico. Si procura anche un rigore: Maran lo sognerà stanotte, c'è da scommetterci

Barrientos 6 - Nei cinque di centrocampo gli manca l'ispirazione. La trova un paio di volte - sull'assist per Bergessio e in occasione del gol - ma va troppo a intermittenza

Paulinho 7 - Partita di grande sacrificio, aiuta la difesa del Catania a collassare quando la sua squadra riparte in campo aperto. Belfodil dal 1'? Prego, mettersi in coda

Bergessio 6,5 - Terzo gol stagionale, è sempre nel vivo dell'azione anche se non riceve i giusti rifornimenti. Alla fine contribuisce a portare a casa il punticino

Frison 4,5 - Respinge male sui due gol di Emeghara, mette le mani dove non dovrebbe. Netto passo indietro rispetto alle ultime uscite. Casuale si spera...



IL TABELLINO

CATANIA-LIVORNO 3-3

Catania (3-5-2): Frison 4,5; Bellusci 5 (10' st Izco 6), Spolli 6, Rolin 6; Peruzzi 5, Lodi 6,5, Rinaudo 6,5 (25' st Almiron 7), Barrientos 6, Biraghi 6,5; Bergessio 6,5, Leto 6 (15' st Castro 6,5). A disp.: Andujar, Ficara, Gyomber, Legrottaglie, Monzon, Capuano, Plasil, Keko, Castro, Fedato. All.: Maran 6

Livorno (3-5-2): Bardi 6; Ceccherini 6, (25' st Valentini 5,5), Emerson 6, Rinaudo 5; Mbaye 5,5, Benassi 6,5, Luci 6, Duncan 6,5, Castellini 5,5; Emeghara 8 (34' st Belfodil sv), Paulinho 7. A disp.: Anania, Aldegani, Piccini, Mesbah, Mosquera, Biagianti, Borja. All.: Di Carlo 6,5

Arbitro: Bergonzi

Marcatori: 5' st Emeghara (L), 16' st Bergessio (C), 27' st rig. Paulinho (L), 30' st Barrientos (C), 32' st Emeghara (L), 43' st Almiron (C)

Ammoniti: Biraghi, Bellusci, Almiron, Bergessio (C), Duncan, Benassi, Emerson, Mbaye (L)

Espulsi: -