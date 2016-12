Serie A: Catania-Cagliari 1-1. Bergessio risponde a Vecino

12:07 - Non bastano al Catania un gol, un incrocio, un palo e 20' di arrembaggio per avere la meglio del Cagliari e portare a casa tre punti che sarebbero stati fondamentali in chiave salvezza. Al Massimino, infatti, finisce 1-1 con i sardi che, addirittura, aprono le danze al 53' con Vecino. Al 62' il pareggio di Bergessio su assist di Lodi, quindi l'espulsione di Avelar che avvia l'assedio rossazzurro. Palo di Biraghi, incrocio di Rolin ma è solo 1-1.

LA PARTITA

Nel Catania tornano Bergessio e Barrientos, a cui Maran affianca Keko. Lopez invece rilancia Sau, accompagnato da Nenè: i due sono supportati da Ekdal. Il Cagliari parte meglio, mentre i padroni di casa sembrano imballati, intimoriti dall'importanza della posta in palio. E' proprio Marco Sau uno dei più attivi: botta di destro al 4', Andujar c'è. Ci pensa Lodi a scuotere i padroni di casa: prima di testa sparando alto da ottima posizione, quindi con una bella punizione mancina, che impegna severamente Avramov. Nenè risponde su punizione, quindi la prima frazione va in archivio con un brivido: conclusione rasoterra di Barrientos, parata in due tempi dall'estremo difensore cagliaritano. Si va al riposo sullo 0-0.Nella ripresa Dessena suona la carica con un destro dalla distanza, quindi al 53' si sblocca il match: assist involontario di Sau, palla vagante e Vecino (secondo gol consecutivo dopo quello all'Udinese) è lesto a girare la sfera fulminando Andujar per lo 0-1. Il Catania va all'inferno, sbucano tutti i fantasmi chiamati Serie B. Maran cambia gli esterni: fuori Barrientos e Keko, dentro Fedato e Leto. E arriva il gol. Al 62' bella punizione tagliata di Lodi (procurata proprio da Leto), che Bergessio tocca (lo dice lui stesso a Serie A Live) alle spalle di Avramov per l'1-1. Il Massimino si scalda e al 73' arriva il secondo giallo per Avelar che lascia il Cagliari in dieci. Il Catania risponde con la forza della disperazione, ma la sfortuna dice no. Un missile mancino di Biraghi si stampa all'incrocio dei pali (81'), quindi una manciata di secondi dopo Lodi serve da corner Rolin, che centra in pieno la traversa (82').

Sul secondo legno finisce virtualmente il match, il Catania non ha più forze: arriva dunque un inutile pareggio, che non rilancia le ambizioni di salvezza degli etnei. Nel prossimo turno i siciliani andranno a far visita al Sassuolo, mentre il Cagliari sarà impegnato in casa contro la Lazio.



IL TABELLINO E LE PAGELLE

CATANIA-CAGLIARI 1-1

Catania (4-3-3): Andujar 6, Peruzzi 6, Rolin 5.5, Spolli 6 (41' st Monzon sv), Biraghi 5.5, Izco 6, Lodi 6, Rinaudo 6, Barrientos 5 (14' st Fedato 6), Bergessio 6.5, Keko 6 (14' st Leto 6). A disp.: Frison, Ficara, Alvarez, Gyomber, Legrottaglie, Capuano, Plasil, Boateng, Petkovic. All. Maran 6.

Cagliari (4-3-1-2): Avramov 6, Pisano 6, Astori 6.5, Rossettini 6, Avelar 5, Dessena 6, Conti 6, Vecino 6.5, Ekdal 5.5 (25' st Cossu sv), Nené 5.5 (39' st Perico sv), Sau 6 (30' st Eriksson sv). A disp.: Silvestri, Del Fabro, Ibraimi, Pinilla). All. Lopez 6.

Arbitro: Rizzoli

Marcatori: 7' st Vecino (Cag), 16' st Bergessio (Cat)

Ammoniti: Avramov, Astori (Cag), Keko, Barrientos e Bergessio (Cat)

Espulso: 28' st Avelar (Cag) per doppia ammonizione