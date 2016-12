Serie A: Bologna-Lazio 0-0, poche emozioni al Dall'Ara

00:22 - Nel secondo anticipo della 19.ma giornata di Serie A, la Lazio pareggia in casa del Bologna (Ballardini all'esordio in panchina) e per Reja si tratta del quarto punto conquistato in due partite. Al Dall'Ara finisce 0-0 al termine di un match noioso e con poche occasioni da rete: gli emiliani sfiorano l'1-0 con un tacco di Bianchi (28') parato da Berisha, la Lazio sciupa una grande occasione con Klose (70'), che manda alto da pochi passi.

LA PARTITA

Il momento delle due squadre si riflette in tutto e per tutto nel match del Dell'Ara. Bologna e Lazio danno vita a una partita timorosa, piena di errori tecnici e vuota di occasioni. Ballardini, a Bologna da pochi giorni, per l'esordio in panchina bada essenzialmente all'equilibrio, proponendo una squadra compatta e un centrocampo molto denso. La grande novità riguarda l'attacco, dove Rolando Bianchi viene promosso titolare a discapito di Cristaldo e Moscardelli. Il 3-5-1-1 di Ballardini, con Diamanti alle spalle dell'ex Torino, ancora non può avere automatismi sincronizzati ma l'impronta è chiara sin dal principio: Bianchi boa di riferimento, Diamanti libero di inventare alle sue spalle, esterni che spingono e mezz'ali che si inseriscono. La teoria è già pratica dopo due minuti: l'ex granata fa sponda di petto per il trequartista, il cui tiro (debole) è parato senza problemi da Berisha. Azione replicata al 4': sponda di testa e sinistro centrale.



Mentre il Bologna prova timidamente a prendere l'iniziativa, la Lazio rinuncia al primo tempo, chiuso senza aver creato (e senza nemmeno averci provato) alcuna occasione da rete. Il 4-5-1 di Reja pare ingolfato: poco energico sulle fasce (Candreva e Felipe Anderson) e senza idee a centrocampo, dove Hernanes e Ledesma non riescono mai a ispirare un anonimo Klose. Così i rossoblù prendono coraggio minuto dopo minuto, fino a sfiorare il vantaggio al termine di una splendida azione corale (28'): Garics, servito in verticale da Kone, sfonda a destra e mette al centro; Bianchi ci arriva col tacco, ma Berisha respinge con prontezza.



Reja prova a scuotere la squadra inserendo Keita (al posto di Felipe Anderson) a inizio ripresa. Lo spagnolo, da solo, non può cambiare la squadra ma almeno dà una scossa di vitalità. Non a caso, parte proprio dai sui piedi la palla-gol divorata da Klose da tre metri (70'): Candreva, servito da Keita, crossa al centro per il tedesco, che di sinistro manda incredibilmente alto sopra la traversa. E' l'unica chance per i biancocelesti, che si accontentano di pareggiare dopo il successo contro l'Inter di cinque giorni fa. Anche se il punticino, in realtà, serve decisamente più al Bologna, che sale a quota 16 e continua a lottare nella parte bassissima della classifica.

LE PAGELLE



Diamanti 7 - Encomiabile lo spirito con cui si batte dal minuto 1. Tiene in piedi la squadra, unendo alla straordinaria qualità una grinta da gregario.



Cherubin 6,5 - Rispolverato da Ballardini, è impeccabile in difesa e propositivo in fase d'impostazione. Dettaglio da non trascurare: era alla prima presenza stagionale.



Pazienza 5 - Disastroso quando c'è da impostare, è spesso in ritardo quando c'è da contenere.



Klose 4,5 - Si nasconde per tutta la partita e fallisce clamorosamente l'unica occasione che gli capita.



Felipe Anderson 5 - Largo a sinistra, non va mai sul fondo e nemmeno taglia al centro come invece vorrebbe Reja. Viene sostituito dopo 45 minuti.

IL TABELLINO



BOLOGNA-LAZIO 0-0

Bologna (3-5-1-1): Curci 6; Antonsson 6, Natali 6,5, Cherubin 6,5 (27' st Cech sv); Garics 6, Christodoulopoulos 6, Pazienza 5, Kone 6, Morleo 5,5 (35' st Krhin sv); Diamanti 7; Bianchi 6,5.

A disp.: Stojanovic, Agliardi, Crespo, Radakovic, Laxalt, Perez, Cristaldo, Moscardelli, Acquafresca. All.: Ballardini 6

Lazio (4-5-1): Berisha 6,5; Cavanda 6, Dias 5,5, Biava 6, Lulic 6; Candreva 6 (27' st Ederson sv), Gonzalez 5,5, (45' st Onazi sv), Ledesma 6, Hernanes 5, Felipe Anderson 5 (1' st Keita 6,5); Klose 4,5.

A disp.: Strakosha, Guerrieri, Novaretti, Pereirinha, Vinicius, Ciani, Onazi, Biglia, Perea, Floccari. All.: Reja 5

Arbitro: Celi

Marcatori: -

Ammoniti: Kone, Pazienza (B); Ledesma, Biava (L)

Espulsi: -