Serie A: Bologna e Catania retrocedono in B

18:46 - Il Catania vince 2-1 a Bologna, ma retrocede matematicamente in Serie B proprio insieme ai rossoblù. A una giornata dal termine entrambe le squadre, infatti, hanno 29 punti e non possono più raggiungere il Chievo, quart'ultimo a quota 33. Al Dall'Ara i siciliani passano al 21' con Monzon, ma restano in dieci per l'espulsione di Peruzzi al 29'. Il Bologna pareggia con Morleo al 79', ma è Bergessio all'84' a regalare l'inutile vittoria ai rossazzurri.

IL TABELLINO

LA PARTITA

E' dei padroni di casa il primo tentativo, tutt'altro che pericoloso: Christodoulopoulos calcia a lato da fuori area al 3'. Rispondono gli etnei con un diagonale di Leto innocuo per Curci al 7'. I rossoblù sembrano giocare meglio, trascinati dagli ellenici Christodoulopoulos e Kone, ma è il Catania a passare in vantaggio: al 22' Monzon calcia una punizione dal limite con un rasoterra mancino lento ma preciso e beffa Curci. La squadra di casa accusa il colpo ma a risollevarla ci pensa un'ingenuità di Peruzzi, che, già ammonito, rimedia il secondo giallo per un evitabile fallo sul solito Christodoulopoulos al minuto 29. La partita cambia: Ballardini inserisce Cristaldo per Sorensen e i rossoblù assediano gli ospiti. Proprio l'argentino ha le chance migliori: al 43' centra clamorosamente il palo da distanza ravvicinata ma è in fuorigioco mentre, in chiusura di primo tempo, è Frison a levare dalla porta un suo colpo di testa.



La ripresa è un assedio continuo del Bologna che colleziona occasioni a grappoli. Al 48’ Kone salva involontariamente la porta del Catania deviando un tiro di Garics diretto nello specchio. Al minuto 56 gran sinistro di Ibson che Frison devia sulla traversa. Quattro minuti dopo il portiere etneo fa un altro miracolo respingendo di piede un tiro ravvicinato di Bianchi. Al 62' una conclusione in area di Acquafresca è deviata con la mano da Gyomber. Rocchi opta per l'involontarietà tra le proteste bolognesi. Al 73' il Catania sfiora il bis in contropiede: Rinaudo serve Castro che mette a lato da due passi. All'80 il Bologna agguanta il meritato pareggio: da azione d'angolo Morleo trova lo spiraglio giusto dal limite dell'area e firma l'1-1. Minuto 84, Leto travolge Morleo a metà campo, Rocchi non fischia e i siciliani innescano un'azione di contropiede che si conclude con un gol in diagonale di Bergessio che riporta avanti la squadra di Pellegrino. Le notizie che arrivano da Reggio Emilia e Cagliari gelano però entrambe le squadre: le vittorie di Sassuolo e Chievo condannano inesorabilmente alla retrocessione Bologna e Catania. Prossimo e ultimo turno a Roma contro la Lazio per gli emiliani, mentre i siciliani ospiteranno l'Atalanta.

IL TABELLINO

Bologna-Catania 1-2

Bologna (4-3-1-2): Curci 5,5; Sorensen 5 (36' Cristaldo 5,5), Natali 5,5, Antonsson 5; Garics 5, Friberg 5, Krhin 5,5 (1' st Ibson 5,5), Christodoulopoulos 4,5, Morleo 6; Kone 5,5; Bianchi 4,5 (17' st Acquafresca 5). A disp.: Stojanovic, Mantovani, Cech, Crespo, Pazienza, Laxalt, Ibson, Moscardelli, Paponi. All.: Ballardini 5

Catania (4-4-1-1): Frison 6; Peruzzi 4,5, Rolin 5,5, Gyomber 6, Monzon 6; Izco 5,5, Rinaudo 5,5, Barrientos 5 (11' st Plasil 6); Leto 5,5 (19' st Bellusci 5,5), Bergessio 6, Castro 5,5 (31' st Biraghi 5,5). A disp.: Ficara, Spolli, Legrottaglie, Capuano, Almiron, Lodi, Keko, Boateng. All.: Pellegrino 6.

Arbitro: Rocchi

Marcatori: 22' Monzon (C), 34' st Morleo (B), 37' st Bergessio (C)

Ammoniti: Kone, Bianchi, Christodoulopoulos, Morleo (B), Rinaudo, Frison (C)

Espulsi: al 29' Peruzzi (C) per doppia ammonizione