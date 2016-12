Serie A: Bergessio e Lodi regalano la vittoria al Catania

10:11 - Il Catania torna a vincere dopo due mesi. Gli uomini di De Canio si esaltano al Massimino contro il Bologna in una partita ben giocata nella quale gli ospiti, privi di Diamanti, non si sono mai resi pericolosi. Apre le marcature dopo 23' Bergessio, in gol dopo due mesi, e la chiude su calcio di rigore il figliol prodigo Lodi al 20' della ripresa. Il Catania si porta a quota 13 agganciando così il Livorno. Il Bologna perde e fa tremare ancora Pioli.

LA PARTITA

A Catania va in scena lo scontro salvezza di giornata con i padroni di casa che cercano una vittoria che manca addirittura dal 10 novembre (1-0 all’Udinese). Pioli si presenta al Massimino privo degli squalificati Garics e Diamanti e soprattutto la mancanza di quest’ultimo si è fatta sentire. Cominciano meglio i padroni di casa che avrebbero l’occasione di passare già dopo 18’ con Bergessio che però si divora l’occasione non sfruttando la brutta uscita di Curci su una punizione di Lodi. Ma la gioia del gol è solo rimandata per il centravanti argentino, oggi titolare per la prima volta dopo l’infortunio rimediato a Torino. La rete arriva al 23’ con lo stesso copione dell’azione precedente: Lodi pennella un gran pallone dalla sinistra, Bergessio parte sul filo del fuorigioco, sfugge alla marcatura e, di testa, infila Curci. Nel finale del primo tempo il Catania sembra la bella squadra della scorsa stagione mentre il Bologna, senza il suo capitano è ben poca cosa e tira per la prima volta in porta al 45’ con Moscardelli.



Il secondo tempo vede partire forte i padroni di casa che che sfiorano il gol dopo un minuto con una gran conclusione di Rolin dal limite dell’area. Il Bologna non impensierisce mai Frison, Moscardelli e Cristaldo sono troppo isolati davanti e il Catania approfitta per spingere la squadra di Pioli nella propria metà campo. Il raddoppio non tarda ad arrivare. Barrientos penetra in area, spinge la palla in mezzo ma la sfera viene intercettata con le mani da Morleo che in scivolata non riesce ad evitare il penalty. Lodi dal dischetto è implacabile e segna il gol che regala i tre punti dopo oltre due mesi di assenza. La gara continua nello stesso modo in cui si era sviluppata fin lì. Orsato continua a distribuire gialli ( saranno 8 alla fine), Pioli prova a cambiare le sorti del match inserendo una punta, Bianchi, per un difensore, Mantovani, ma è il Catania che rischia di segnare il tris con Barrientos che prima prende un palo in contropiede poi, nei minuti di recupero, non serve Plasil libero sulla sinistra sprecando un’occasione palese.



Finisce 2 a 0 e il Catania sale a 13 condividendo così con il Livorno l’ultima piazza. Il ritorno di Lodi e un ritrovato Bergessio lasciano ben sperare i rosso azzurri per la salvezza. Il Bologna, veramente poca cosa senza Diamanti, rimane a 15 e ma tremare ancora la panchina di Pioli

LE PAGELLE

Barrientos 6,5: Non incide come vorrebbe ma si rende comunque pericoloso in un paio di occasioni. Sfortunato ed egoista nel finale



Lodi 7,5: Il figliol prodigo è tornato. La qualità in mezzo al campo con lui sale parecchio. Decisivo nel primo gol con l'assist per Bergessio e freddo nel rigore che chiude la gara.



Bergessio 6,5: Il peggio sembra passato. Segna una rete che vale oro. La salvezza del Catania passa dai suoi gol



Konè 6: L'unico che tiene i ritmi alti, ma oggi predicava nel deserto.



Perez 5: Oggi l'uruguaiano non è stato la solita diga. Non riesce a contenere Lodi che in mezzo al campo fa quello che vuole.

IL TABELLINO

CATANIA-BOLOGNA 2-0

Catania (4-3-3): Frison 6,5; Peruzzi 6, Rolin 6,5, Spolli 6,5, Alvarez 6 (13' st Biraghi 6); Izco 6, Lodi 7,5 (41' st Guarente s.v.), Plasil 6; Barrientos 6.5, Bergessio 7, Castro 5.5 (38' st Legrottaglie s.v.). A disp.: Andujar, Ficara, Capuano, Gyomber, Tachtsidis, Leto, Keko, Boateng, Gontan. All.: De Canio.

Bologna (3-4-1-2): Curci 5; Antonsson 5.5, Natali 5, Mantovani 5 (21'st Bianchi 5.5); Crespo 5, Della Rocca 5, Perez 5, Morleo 5.5; Kone 6; Moscardelli 5, Cristaldo 5 (28' st Acquafresca). A disp.: Stojanovic, Agliardi, Radakovic, Ferrari, Cech, Pazienza, Laxalt, Yaisien, Christodoulopoulos. All.: Pioli.

Arbitro: Orsato

Marcatori: 23' pt Bergessio. 20' st Lodi

Ammoniti: Mantovani, Perez, Moscardelli, Della Rocca (B), Rolin, Barrientos, Spolli, Peruzzi (C)

Espulsi: -