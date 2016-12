Serie A: Belfodil re dei flop, chiude senza gol

13:54 - La Serie A 2013-14 si è conclusa con 1035 gol all'attivo. Immobile ha strabiliato tutti con i suoi 22 sigilli senza rigori, oltre ai numeri dei veterani Toni e Di Natale. Nel corso del campionato, però, c'è anche chi non è mai riuscito a regalare una gioia ai propri tifosi. Il re di questa impietosa classifica è Ishak Belfodil, vero flop estivo dell'Inter, pagato 6 milioni di euro per la metà e "capace" di non trovare mai la porta in 1011 minuti.

Approdato in nerazzurro dopo l'ottima seconda parte di stagione, quella passata, con la maglia del Parma di Donadoni, l'algerino si è presentato in ritiro alla prese con il Ramadan, ma faticando ad entrare negli schemi e nei ritmi di Mazzarri. Otto presenze per lui, sporadiche, poi il passaggio al Livorno per il rilancio. Fallito. Anche in maglia amaranto la gioia del gol non è arrivata nonostante le diciassette apparizioni (25 in totale) e nei 1011 minuti a sua disposizione la casella dei gol è rimasta vuota. Un disastro che gli è costata la convocazione al Mondiale con la sua Algeria.

Belfodil, però, è in buona compagnia nonostante la fuga last minute dai "cattivi" del campionato di Rebic, Obinna e Larrondo, bravi a sbloccarsi nell'ultima giornata di campionato. C'è Meggiorini, che lavora per la squadra ma che a Firenze nella partita decisiva ha fatto rimpiangere il collega Immobile guadagnandosi un bel 4 in pagella. Per il granata nessun gol in 939 minuti, esattamente quanti Keko del Catania, non un vero bomber ma comunque un erede di Gomez mal riuscito. Poi c'è l'ormai semprepresente Robert Acquafresca del Bologna che, parentesi Levante esclusa, non segna dal 4 marzo 2012 contro il Novara: 805 giorni totali, 741 minuti stagionali.

Nella speciale classifica, infine, possiamo trovare anche due milanisti che per motivi diametralmente opposti non hanno trovato il gol in questa stagione. Il primo è Mbaye Niang, ceduto in prestito al Montpellier dopo 237 minuti di nulla; l'altro è El Shaarawy che ha collezionato più infortuni che minuti di gioco, mantenendo la casella dei gol intatta nei 210 minuti giocati in stagione. Avrà modo e tempo per rifarsi.



I BOMBER SENZA GOL

GIOCATORE SQUADRA MINUTI GIOCATI Belfodil Inter/Livorno 1011 Meggiorini Torino 939 Keko Catania 939 Acquafresca Bologna 741 Sculli Genoa 696 Stoian Genoa/Chievo 520 Barreto Torino 508 Cacia Verona 377 Niang Milan 237 El Shaarawy Milan 210