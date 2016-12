Serie A: Atalanta-Verona, poche emozioni e nessun gol

23:38 - Inizia senza reti il campionato di Atalanta e Verona che, nell'anticipo domenicale della prima giornata di Serie A, non vanno oltre lo 0-0 allo stadio Atleti Azzurri d'Italia. Nel primo tempo in evidenza il portiere dei bergamaschi, Sportiello con due grandi interventi su Jankovic prima e su Toni poi. Nella ripresa Juanito Gomez, servito da Toni, spreca la più ghiotta delle palle gol calciando debole addosso all'estremo difensore nerazzurro.

LA PARTITA

Ceduto Consigli, Colantuono si affida tra i pali a Sportiello e conferma Maxi Moralez alle spalle di Denis. Nel Verona gioca dal 1' Rafa Marquez, con Tachtsidis in regia e Toni in attacco. L'avvio, come da attese nelle gare di fine agosto, è su ritmi lenti con le due squadre che faticano a manovrare e trovare spazi. I primi segni di vita arrivano dagli ospiti dopo il 20', con Toni che devia di sinistro un cross di Agostini dalla sinistra e dopo qualche minuto dialoga con Jankovic. Il serbo si libera al tiro ma Sportiello è reattivo nella deviazione di piede. Le occasioni svegliano l'Atalanta che cresce nel finale, soprattutto sulle corsie esterne, ma senza creare veri e propri pericoli dalle parti di Rafael. La ripresa si apre con qualche sussulto. Maxi Moralez conclude alto da pochi passi su cross basso di Estigarribia mentre Toni manca sfiora il vantaggio con un tocco di testa che non inquadra lo specchio. I due allenatori si affidano ai cambi ma la partita resta bloccata nonostante gli ingressi di Bianchi e Christodoulopoulos. Le poche emozioni della seconda frazione arrivano nel finale: prima Juanito Gomez si divora il vantaggio davanti a Sportiello, anche se a gioco fermo, poi Boakye, solo in area, manca clamorosamente il colpo di testa vincente sulla punizione di Cigarini. Il pari finale, senza reti, è sostanzialmente giusto per quanto visto nel corso dei novanta minuti. Entrambe le squadre sono in rodaggio e aspettano eventuali novità last minute dal mercato per dare un volto definito ai rispettivi schieramenti. Colantuono ha un'opzione in più tra i pali ma ha bisogno di ritrovare concretezza nella fase offensiva, con Denis apparso oggi in ritardo di forma. Mandorlini esce da Bergamo con un punto e con la sicurezza di un ottimo Rafa Marquez in difesa. Dopo le partenze di Iturbe e Romulo la squadra è però ancora da assemblare per non lasciare Toni isolato in avanti.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

ATALANTA-VERONA 0-0

Atalanta (4-4-1-1): Sportiello 6.5; Zappacosta 6, Benalouane 6, Biava 6, Dramé 6; Estigarribia 6 (37' st Spinazzola sv), Cigarini 5.5, Carmona 6, Bonaventura 6.5; Moralez 5 (28' st Boakye 5); Denis 5.5 (15' st Bianchi 5).

A disp.: Frezzolini, Stendardo, Del Grosso, Bellini, D'Alessandro, Migliaccio, Cherubin, Raimondi, Grassi. All. Colantuono 6.

Verona (4-3-3): Rafael 6; Martic 6, Marquez 6.5, Moras 6.5, Agostini 6; Obbadi 6 (28' st Ionita sv), Tachtsdis 6, Hallfredsson 5.5 (18' st Christodoulopoulos 5.5); Gomez 5.5 (37' st Nico Lopez sv), Toni 6, Jankovic 6.

A disp.: Gollini, Benussi, Rodriguez, Sorensen, Luna, Marques, Valoti, Nené. All. Mandorlini 6.

Arbitro: Rizzoli

Ammoniti: Hallfredsson, Christodoulopoulos, Ionita (V), Dramé, Boakye (A)

Espulsi: nessuno