Serie A: Atalanta senza problemi, Bologna sconfitto 2-0

11:26 - Nessun problema per l'Atalanta nell'anticipo della 31.a giornata. Gli uomini di Colantuono battono 2-0 il Bologna al Dall'Ara e infilano il sesto successo consecutivo. De Luca apre le marcature al 22' con un bel tiro rasoterra. Quattro minuti dopo arriva il meraviglioso raddoppio di Estigarribia che con un mancino da 30 metri fulmina Curci. I padroni di casa accennano una reazione nella ripresa ma le 3 punte inserite da Ballardini non bastano.

LA PARTITA

Costruite per lo stesso obiettivo (la salvezza) ma con risultati totalmente diversi, Bologna e Atalanta danno vita ad una partita durata solo 27', quelli bastati agli ospiti per chiudere i conti. Finisce con la giusta contestazione dei tifosi di casa infuriati con Guaraldi e con una squadra (fuori i cogl...) volenterosa ma priva di estro e, soprattutto, di attaccanti che la buttano dentro. Dopo la sconfitta con i bergamaschi sono ben 790' che il Bologna non segna su azione, una vita. Se il trend non cambierà in queste ultime giornate per gli emiliani sarà durissima fino alla fine. Sesto centro di fila per Colantuono (mai nessuno c'era riuscito a Bergamo) e un sogno che si chiama Europa League, ora distante solo un punto in attesa degli impegni di Parma e Inter.



Ballardini non recupera Konè, ancora alle prese con problemi muscolari, e schiera a sopresa Moscardelli, rinunciando inizialmente a Bianchi. Dall'altra parte, Colantuono deve rinunciare ancora Maxi Moralez e sceglie De Luca con l'immancabile Denis. La partita si fa subito vivace e l'equilibrio tiene fino al 20' quando proprio il giovane attaccante ex Varese sradica la palla ad un disattento Perez, si accentra in area e con un bel mancino batte Curci. Nemmeno il tempo di reagire e il Bologna viene punito ancora. Stavolta è Estigarribia a infilare il portiere rossoblù con un capolavoro dai 30 metri che si infila nel sette. Al Dall'Ara il clima si fa pesante e i tifosi iniziano a contestare squadra e dirigenza. Al 39' Bonaventura potrebbe chiudere tutti i discorsi ma da pochi passi non si conferma il cecchino di San Siro e disturbato da Crespo la mette sul fondo. Il Bologna avrebbe l'occasione di riaprire tutto e andare al riposo sotto di una rete ma un super Consigli si supera sulla zampata di Acquafresca facendo rimanere inviolata la porta bergamasca.



Il tecnico dei rossoblù cambia faccia ai suoi e la ripresa inizia con il doppio cambio Ibson e Cristaldo per Crespo e Perez e il Bologna accenna una reazione ma senza mai rendersi davvero pericoloso. L'Atalanta si limita ad amministrare mentre Ballardini prova il tutto per tutto buttando nella mischia per l' ultima mezz'ora anche Rolando Bianchi, al posto di un impalpabile Acquafresca. L'Atalanta prova a complicarsi la gara da sola. Livaja infatti, subentrato al 70', rimedia il giallo per un pestone su Curci e qualche istante dopo rischia addirittura il rosso per una gomitata non rilevata da Valeri. Guaraldi abbandona lo stadio dieci minuti prima della fine del match, probabilmente per evitare la contestazione finale. Il Bologna non produce più niente, solo tanto impegno ma nulla di concreto e, dopo il 3-0 rimediato a Verona, subisce un'altra pesantissima sconfitta. Dopo la partita il Bologna ha confermato la fiducia a Ballardini: "Il Bologna Fc 1909 rinnova al tecnico Ballardini piena fiducia fino al termine del campionato", ha fatto sapere con una nota.

LE PAGELLE

Acquafresca 5: Spara addosso a Consigli il possibile 1-2 ma in generale non ne becca una. Esce dopo 63' tra i meritati fischi dei suoi tifosi



De Luca 7: Non fa rimpiangere Maxi Moralez. Segna il gol che spacca la gara e serve l'assist del raddoppio.



Estigarribia 7: Spinge tantissimo e realizza la rete della domenica. Preziosissimo per Colantuono sia in fase difensiva che offensiva



Consigli 7: Salva in più occasioni il risultato con riflessi da gatto specialmente nell'occasione di Acquafresca sul finire del primo tempo. Meriterebbe più considerazione anche in ottica Nazionale



Denis 5,5: El tanque non incide mai: tanta corsa ma non impensierisce mai i difensori rossoblù. Una pausa, ogni tanto, se la può prendere anche lui



Christodoulopoulos 6: Il migliore dei suoi ed è tutto un dire. Non si arrende fino alla fine ma non può giocare da solo

IL TABELLINO

BOLOGNA-ATALANTA 0-2

Bologna (4-4-2): Curci 5.5; Garics 5, Antonsson 5,5, Natali 5,5, Cherubin 5; Crespo 5( 1' st Cristaldo 6), Perez 5.5 (1' st Ibson 5), Khrin 6, Christodoulopoulos 6; Moscardelli 5, Acquafresca 5 (17' st Bianchi 5.5)

A disp.: Stojanovic, Malagoli, Sorensen, Cech, Mantovani, Laxalt, Friberg, Pazienza, Moscardelli, Paponi. All.: Ballardini 5

Atalanta (4-4-1-1): Consigli 7; Nica 6, Stendardo 6, Lucchini 6, Del Grosso 6,5; Estigarribia 7, Carmona 6,5, Baselli 6 (26' st Cigarini 6), Bonaventura 6,5 (36' st Raimondi s.v); De Luca 7; Denis 5,5 (21' st Livaja 5).

A disp.: Sportiello, Bellini, Yepes, Scaloni, Bentancourt, Kone, Migliaccio, Giorgi, Brienza. All.: Colantuono 7,5

Arbitro: Valeri

Marcatori: 22' De Luca, 26' Estigarribia (A)

Ammoniti: Stendadro, Livaja (A), Acquafresca, Moscardelli (B)

Espulsi: -