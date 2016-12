Serie A: Atalanta-Sampdoria 3-0, batosta per Mihajlovic

17:22 - Terza vittoria nelle ultime quattro gare per l'Atalanta, che batte 3-0 la Sampdoria di Mihajlovic e sale a 37 punti in classifica. Dopo mezz'ora di equilibrio (bene Consigli un paio di volte), la Dea spicca il volo al 36' con il vantaggio di Carmona. Al 42' bis di Bonaventura, viziato da un pugno di Benalouane a Regini. L'Atalanta domina anche in avvio di ripresa: Denis arrotonda al 55' su errore di Krsticic, poi colpisce un palo.

LA PARTITA

La lezione impartita da Mihajlovic ai suoi ragazzi non ha prodotto l'effetto sperato. La Samp fallisce l'esame di letteratura ed esce a pezzi da Bergamo. Divina Commedia, Ulisse, Colonne d'Ercole: le citazioni di Sinisa alla vigilia non sembrano aver impressionato i blucerchiati e il tecnico serbo si ritrova a combattere contro la brutta bestia dell'appagamento che ogni anno, con protagonisti diversi, rischia di affiorare quando l'obiettivo principale è in archivio (in questo caso la salvezza). Il ragionamento, però, non vale sempre. L'Atalanta, alla vigilia stessi punti della Samp, gioca una partita di voglia, con l'acceleratore sempre premuto: e ottiene la terza vittoria nelle ultime quattro partite, che permette a Colantuono di salire e 37 e guardare buona parte del gruppo dall'alto in basso.

L'equilibrio in campo dura appena mezz'ora. La gara è bella, spettacolare: l'Atalanta crea gioco e l'asse di centrocampo, con Cigarini e Carmona, mette in moto il reparto d'attacco. La Samp però è più pericolosa, grazie all'abilità, acquisita recentemente, di districarsi bene anche in contropiede. Eder commette un paio di sciocchezze in fase di finalizzazione, ma Consigli deve fare gli straordinari su Soriano e Regini nel giro di pochi secondi a cavallo del 30'. Sventato il pericolo, la Dea rialza la testa e attacca. Il movimento di Denis non trova resistenza e da un bella sponda del Tanque nasce il gol del vantaggio: schiaffo al volo, in allungo, di Carmona per l'1-0. Blucerchiati subito in catalessi, le cose si complicano: al 42' Bonaventura approfitta del vuoto in area di rigore per ribadire di testa alle spalle di Da Costa. L'azione, però, è più che sospetta: Benalouane colpisce con un pugno Regini, che crolla a terra e lascia spazio per il raddoppio.

Bonaventura, seguito in tribuna dal ct Prandelli, resta un enigma irrisolvibile, ma è Denis a soffiargli in poco tempo la palma di migliore in campo. Alla casella ringraziamenti ce n'è uno particolare per Krsticic, che al 10' della ripresa "buca" un pallone clamoroso in area e consente al Tanque di appoggiare comodamente il tris. L'attaccante argentino, al decimo gol stagionale, si costruisce da solo l'occasione per il 4-0, ma il palo respinge. Poi è una passerella che stancamente si trascina fino al 90' (con occasioni in coda per Palombo e De Luca). Mihajlovic toglie dal campo i suoi giocatori peggiori (Okaka e Eder), ma neanche Maxi Lopez riesce a scaldare il pomeriggio. Il viaggio verso l'ignoto dei suoi giocatori è tutto in salita. Dopo la paura di settimana scorsa con il Livorno (da 0-2 a 4-2) ecco la versione peggiore della sua Samp: ma Sinisa può risollevare la baracca anche questa volta.



LE PAGELLE

Bonaventura 7 - Si esalta negli spazi, crea superiorità, mostra una tecnica sopraffina. E fa gol di testa. Tutto il repertorio al completo con il ct della Nazionale in tribuna. Merita spazio nei 23 del Mondiale

Okaka 4,5 - Due passi indietro rispetto alle belle prestazioni con Torino e Livorno. Statico come poche volte, dopo il giallo in avvio rischia l'espulsione un paio di volte. Non perché ci mettesse grinta

Denis 7,5 - Già nel primo tempo fa vedere intraprendenza e mette lo zampino sul gol di Carmona. La ripresa diventa il suo regno, in cui si esalta a ripetizione. Decimo gol stagionale e abbraccio al figlio: tutto secondo copione

Krsticic 5 - Aveva cambiato la gara con il Livorno entrando la panchina, a quanto pare ci tornerà presto. Zero idee in fase d'impostazione, un disastro in occasione del 3-0

Carmona 7 - Gioca una partita superba. Lui e Cigarini sono luce per gli occhi di Colantuono. Il gol è una chicca fantastica che corona un pomeriggio al top



IL TABELLINO

ATALANTA-SAMPDORIA 3-0

Atalanta (4-4-1-1): Consigli 6; Benalouane 5, Yepes 6, Stendardo 6, Del Grosso 6; Estigarribia 6,5, Carmona 7, Cigarini 6,5 (32' st Baselli sv), Bonaventura 7; Moralez 6,5 (28' st De Luca 6); Denis 7,5. A disp.: Sportiello, Bellini, Lucchini, Nica, Raimondi, Migliaccio, Giorgi, Brienza, Betancourt, Livaja. All.: Colantuono 7

Sampdoria (4-2-3-1): Da Costa 5,5; De Silvestri 5, Mustafi, 6 Gastaldello 5,5 (1' st Fornasier 5,5), Regini 5,5; Palombo 5,5, Krsticic 5; Soriano 5, Eder 5,5 (27' st Sansone 5,5), Gabbiadini 6; Okaka 4,5 (12' st Maxi Lopez 6). A disp.: Fiorillo, Falcone, Costa, Salamon, Berardi, Renan, Wszolek, Obiang, Bjarnason. All.: Mihajlovic 5

Arbitro: Cervellera

Marcatori: 36' Carmona, 42' Bonaventura, 10' st Denis

Ammoniti: Del Grosso (A), Okaka (S)

Espulsi: -