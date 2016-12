Serie A: Atalanta-Milan 2-1, rossoneri quasi fuori dall'Europa

21:29 - Il Milan cade a Bergamo e vede allontanarsi l'obiettivo Europa League: l'Atalanta vince 2-1 in rimonta . Il primo tempo è di marca nerazzurra. Nella ripresa torna in campo El Shaarawy e il Milan ingrana: al 51' Bellini intercetta un cross di Muntari e mette alle spalle di Consigli. Denis ristabilisce la parità su rigore (68'). Finale nervoso: dalla tribuna lanciano una banana a Constant, Brienza (96') trova il gol vittoria dopo un palo di Balotelli.

LA PARTITA

Se non è finita, poco ci manca. Dopo sei vittorie nelle ultime sette gare, il destino gioca un brutto scherzo al Milan e lo condanna a guardare l'Europa dalla poltrona di casa. Le beffa più atroce arriva in pieno recupero, mentre i ragazzi di Seedorf si dannano l'anima per salire sull'ultima carrozza dell'ultimo treno. Brienza, entrato da pochi minuti, presenta il conto di una stagione che adesso è davvero fallimentare, semmai ci fosse stato bisogno di ulteriori conferme. I rossoneri salutano speranze e ambizioni e, in attesa di leccarsi le ferite per qualche mese, incassano la tredicesima sconfitta stagionale, la prima a Bergamo dal lontano 2008. L'Atalanta, invece, riesce a chiudere in modo trionfale davanti al proprio pubblico. Una reazione di carattere dopo che la squadra di Colantuono, salva da tempo immemore, aveva abbassato la guardia nelle ultime cinque uscite, collezionando un solo punto.

Doveva essere un certo tipo di partita – soprattutto tenendo conto di fame e motivazioni – e invece, già dai primi minuti, le sensazioni sono un po' contrastanti. Il Milan produce il solito, macchinoso gioco palla al piede, in cui Honda e Kakà dovrebbero ispirare Balotelli ma diventano prede della loro ombra. Così l'Atalanta prende coraggio e comincia a giocare in modo spumeggiante, sfruttando e dovere la fasce, gli inserimenti di Bonaventura e la stazza di Denis. Non solo gioco di rimessa. Fra il 10' e la mezz'ora, i bergamaschi avvolgono la difesa del Milan e fanno vacillare Amelia più volte: l'unica parata degna di nota, però, arriva su una conclusione di Carmona. Il ritmo del Milan è soporifero ma a fine primo tempo c'è la sterzata: Balo su punizione esalta Consigli (colpisce anche una traversa al 40'), poi il fantasma di Honda spedisce fuori di testa da ottima posizione.

Un sussulto che fa ben sperare e che diventa, nella ripresa, quasi una dichiarazione d'intenti. Il Milan finalmente presidia gli ultimi trenta metri e può affidarsi alle giocate di El Shaarawy, lanciato nella mischia subito dopo l'intervallo. In campionato non si vedeva dalla trasferta di Livorno del 7 dicembre scorso. Proprio dai piedi del Faraone parte l'azione che porta al gol: Montolivo verticalizza, Muntari mette in mezzo e Bellini, nel goffo tentativo di anticipare Balotelli in offside, spedisce alle spalle del suo portiere. L'inerzia è tutta dalla parte del Milan, che però non concretizza e dietro si rivela ingenuo. Dopo una papera di Rami, che per poco non favorisce Bonaventura, Constant arriva in ritardo su Carmona: quando prova a ritrarre la gamba è troppo tardi, è rigore. Pareggio di Denis. Si riparte daccapo e Seedorf si affida a Pazzini e Taarabt. Sulle tribune, intanto, sembra essersi diffusa la "moda" spagnola, e qualcuno - dopo una serie di ululati - lancia in campo una banana contro Constant. De Jong la raccoglie, non la mangia e la butta via. Il nervosismo affiora, e solo Balotelli prova a rimettere in carreggiata il Milan: al 91' gli parte un destro fulmineo che spacca in due il palo. Ma è in pieno recupero, con l'Europa appesa a un filo, che Brienza pone i sigilli su partita e stagione rossonera: bordata pazzesca che batte Amelia per il 2-1.



LE PAGELLE

Balotelli 6,5 - Meglio di lui solo El Shaarawy. E' coinvolto e rilassato fin dall'inizio. Fa vedere buone giocate e la solita potenza: quel palo a tempo scaduto (91') poteva cambiare tutto

Cigarini 7 - Il faro del centrocampo bergamasco. Gioca col compasso nei piedi, allarga e verticalizza con eleganza. Dà ordine. Buono per la Nazionale

Honda 4 - Ennesima occasione persa. Dopo un colpo di tacco che per poco non illumina Montolivo, svanisce nel nulla. Non salta mai l'uomo e si muove poco e lentamente

Denis 7 - Presente per tutti i 96', segna un altro gol contro il Milan (dopo la perle con Napoli e Udinese). Mette a nudo i limiti di Rami, che sul piano fisico perde la battaglia

El Shaarawy 7 - Nasce da lui il vantaggio del Milan. Il Faraone sembra aver ritrovato di colpo scatti e progressioni, e anche qualche colpo a effetto. Manca un po' di brillantezza sotto porta, ma era fuori da dicembre



IL TABELLINO

ATALANTA-MILAN 2-1

Atalanta (4-3-2-1): Consigli 6,5; Raimondi 6, Benalouane 6,5, Bellini 5, Brivio 6,5; Baselli 6 (30' st Migliaccio 6), Cigarini 7, Carmona 6,5; Moralez 6,5 (42' st Brienza 7), Bonaventura 6,5 (24' st De Luca 6,5); Denis 7. A disp.: Sportiello, Frezzolini, Caldara, Scaloni, Del Grosso, Nica, Giorgi, Kone, Bentancourt. All.: Colantuono 7

Milan (4-3-1-2): Amelia 6; De Sciglio 5,5, Rami 5, Mexes 6, Constant 5; Montolivo 5,5, De Jong 6,5, Muntari 5,5 (31' st Taarabt 5,5); Honda 4 (1' st El Shaarawy 7); Kakà 5 (35' st Pazzini sv), Balotelli 6,5. A disp.: Coppola, Gabriel, Abate, Bonera, Zapata, Emanuelson, Essien, Poli, Robinho. All.: Seedorf 5

Arbitro: Rizzoli

Marcatori: 6' st aut. Bellini (A), 23' st rig. Denis (A), 51' st Brienza (A)

Ammoniti: Raimondi, Migliaccio (A), Mexes, Taarabt (M)

Espulsi: -