Serie A, Atalanta-Genoa 1-1: De Luca risponde a De Ceglie

10:50 - Atalanta e Genoa interrompono la striscia negativa e conquistano un punto a testa al termine di una gara molto combattuta. Sfida intensa all'Atleti Azzurri d'Italia. Primo tempo di marca rossoblù, con il vantaggio di De Ceglie al 27'. Ripresa invece tutta dell'Atalanta, che sbaglia un rigore con Denis al 52' (espulso Portanova) e poi pareggia i conti all'82' con una girata di De Luca (in fuorigioco).

LA PARTITA

Senza pressione in campo, vince il gioco e lo spettacolo. Con la salvezza in tasca e l'Europa lontana, Atalanta-Genoa è buona solo per pianificare il futuro e testare sul campo idee e progetti. E così Colantuono schiera il 4-3-3 con Bonaventura ed Estigarribia accanto a Denis e con Baselli, Cigarini e Migliaccio sulla linea di centrocampo. Gasperini invece si affida al 3-4-3, promuove Fetfatzidis e lo piazza nel tridente vicino a Gilardino per dare vivacità alla fase offensiva. Esercizi di stile, ma non solo. In tribuna, infatti, nessuno si accorge che la gara non conta molto. Eccetto i tifosi nerazzurri, che non dimenticano gli insulti di Livaja e rispondono a tono con striscioni inequivocabili, in bergamasco e in croato. Al triplice fischio, il risultato dice 1-1, ma la gara racconta tutta un'altra storia.



L'Atleti Azzurri d'Italia Spazi ampi e ritmo subito alto, con le squadre che si affrontano a viso aperto. A caccia del record di punti in Serie A, dopo le ultime tre sconfitte consecutive, gli orobici aspettano il Genoa e poi ripartono in contropiede. Atteggiamento diverso per i grifoni, che provano invece a manovrare a caccia della profondità. E così il primo squillo è di Bertolacci, che all'11' colpisce il palo alla sinistra di Consigli. Fetfatzidis è un peperino tra le linee e, quando cambia passo, il Genoa è sempre pericoloso e aggressivo. In difficoltà, l'Atalanta si affida solo ai cross per Denis, ma è troppo poco. E il Grifone al 27' passa. Fetfatzidis inventa per Antonelli e De Ceglie firma di testa il primo gol con la maglia rossoblù. Azione perfetta e vantaggio meritato. Ferita, l'Atalanta prova subito a reagire e alza il baricentro. Il Genoa, ordinato, però non si scompone e, quando serve, stringe gli spazi e marca a uomo. A dispetto delle motivazioni e delle ultime prestazioni (4 ko consecutivi per il Genoa e 3 per gli orobici), in campo le squadre non mostrano problemi di tenuta fisica. Anzi. Questione d'orgoglio, soprattutto. Nello stretto il Genoa fa valere la sua tecnica. L'Atalanta invece la butta sulla lotta. E così il primo tempo si chiude con le squadre lunghe e i grifoni avanti di un gol.



Nella ripresa i padroni di casa partono subito forte a caccia del pareggio e al 52' Denis si procura un rigore e l'espulsione di Portanova. Sul dischetto va proprio l'argentino, ma Perin intuisce la direzione, salva il risultato e conferma tutto quello di buono che si dice sul suo conto. Brutto segnale per gli orobici, che però non si perdono d'animo e prendono d'assedio l'area del Genoa. In dieci, i rossoblù tolgono Fetfatzidis e si chiudeno a riccio. Benalouane colpisce la traversa, poi Denis fallisce clamorosamente da ottima posizione. Si gioca solo nell'area del Genoa, ma il fortino degli ospiti tiene. Gasperini alza le torri e blinda la difesa con De Maio e Gamberini. La pressione dei padroni di casa però è troppo forte. Perin è in vena di miracoli, ma all'82' deve arrendersi dopo una paratona su Stendardo. Ci pensa De Luca a pareggiare con una girata sottomisura (è in fuorigioco, ma Peruzzo non se ne accorge). Nel finale poi c'è solo il tempo per Gilardino di recriminare per un fallo in area e per smaltire la tensione di una gara tirarissima. Per l'Atalanta il record di punti è ancora alla portata (ma c'è la Juve). Il Genoa invece incassa un buon test per la prossima stagione.

LE PAGELLE

Perin 8: para il rigore a Denis e salva la baracca in diverse occasioni. All'82' si arrende a De Luca, ma prima fa un altro miracolo su Stendardo. Pronto per una big

Fetfatzidis 6,5: è l'uomo in più del Genoa nel primo tempo. Si piazza tra le linee e avvia le ripartenze del Genoa. Veloce e tecnico. Forse dovrebbe tirare un po' di più.

Gilardino 6,5: la carta d'identità parla chiaro, ma il Gila è sempre il Gila. Anche quando non segna e fa solo la sponda. Buona l'intesa con Fetfatzidis.

Bonaventura 6,5: pochi spunti e alcuni errori nel primo tempo. Molto meglio invece nella ripresa. Guida l'assalto finale

Denis 5: i compagni di reparto non lo aiutano e i difensori rossobà fanno buona guardia. Meno grinta del solito. Il rigore sbagliato pesa Baselli 5,5: osservato speciale. Non brilla in mezzo al campo

Benalouane 6,5: instancabile. Nel finale ci prova in tutti i modi. Prende anche una traversa di testa

IL TABELLINO

ATALANTA-GENOA 1-1

Atalanta (4-3-3): Consigli 6; Benalouane 6,5 (44' st Bentancourt sv), Lucchini 6, Stendardo 6, Del Grosso 5,5; Baselli 5,5 (39' st Raimondi sv), Cigarini 6, Migliaccio 6; Estigarribia 5,5 (30' De Luca 6,5), Denis 5, Bonaventura 6,5.

A disp.: Sportiello, Frezzolini, Nica, Caldara, Bellini, Brivio, Konè, Giorgi, Scaloni. All.: Colantuono 6

Genoa (3-4-3): Perin 8; Antonini 6,5, Portanova 5, Marchese 5,5 (19' st De Maio 6); Vrsaljko 6, Sturaro 6, Bertolacci 6,5, Antonelli 6,5; Fetfatzidis 7 (8' st Burdisso 5,5), Gilardino 6,5, De Ceglie 6,5 (30' st Gamberini 5,5).

A disp.: Bizzarri, Donnarumma , Motta, Sculli, Cofie, Cabral, Konate. All.: Gasperini 6

Arbitro: Peruzzo

Marcatori: 27' De Ceglie (G); 36' st De Luca (A)

Ammoniti: Cigarini, Bonaventura (A); Marchese, Antonini, Gilardino, Perin (G)

Espulsi: 5' st Portanova (G) per fallo da ultimo uomo

Note: Perin para un rigore a Denis al 6' st