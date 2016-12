Serie A, arbitri: Orsato dirigerà il derby di Roma

13:40 - Designati gli arbitri per la 23.a giornata. E' caduta su Daniele Orsato la scelta per dirigere il derby capitolino tra Roma e Lazio in programma domenica prossima alle 15. Toccherà invece a Massa nell'anticipo di sabato alle 20.45 del San Paolo tra Napoli e Milan mentre a dirigere il posticipo tra Inter e Sassuolo sarà Sebastiano Peruzzo. Il fischietto di Verona-Juve sarà Stefano Doveri. Guida per la gara tra Fiorentina-Atalanta.

TUTTE LE DESIGNAZIONI

Fiorentina-Atalanta, Guida

Verona- Juve, Doveri

Inter-Sassuolo, Peruzzo

Lazio-Roma, Orsato

Livorno-Genoa, Gervasoni

Napoli-Milan, Massa

Parma-Catania, Giacomelli

Samp-Cagliari, Roca

Torino-Bologna, Irrati

Udinese-Chievo, Banti