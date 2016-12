Serie A, arbitri: Damato scelto per Fiorentina-Inter

13:06 - Designati gli arbitri per la 24.a giornata. Antonio Damato dirigerà il big match di giornata tra Fiorentina e Inter, in programma al Franchi sabato alle 20.45. Valeri, invece, fischierà la gara dello Stadium tra Juve e Chievo, mentre Celi è stato designato per la partita dell'Olimpico tra Roma e Sampdoria. Il primo anticipo di giornata (Milan-Bologna, venerdì alle 20.45) sarà di Mauro Bergonzi. Calvarese a Reggio Emilia per Sassuolo-Napoli.

TUTTE LE DESIGNAZIONI

Atalanta-Parma Tommasi

Cagliari-Livorno De Marco

Catania-Lazio Mazzoleni

Fiorentina-Inter Damato

Genoa-Udinese Tagliavento

Verona-Torino Rocchi

Juve-Chievo Valeri

Milan-Bologna Bergonzi

Roma-Sampdoria Celi

Sassuolo-Napoli Calvarese