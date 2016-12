Serie A, arbitri 32.a giornata: Bergonzi dirige il big match Parma-Napoli

22:55 - Il big match della 32.a giornata di Serie A, Napoli-Parma, sarà arbitrato da Bergonzi, mentre la delicata sfida tra Inter e Bologna sarà diretta da Mazzoleni. Per quanto riguarda la sfida scudetto, Juve-Livorno tocca a Gervasoni e Cagliari-Roma a Massa. Chiudono il quadro Banti per Genoa-Milan, Celi per Fiorentina-Udinese, Rocchi per Catania-Torino, Calvarese per Lazio-Samp e Tagliavento per Chievo-Verona.

CHIEVO – VERONA: TAGLIAVENTO (sabato ore 18)

DI FIORE – NICOLETTI IV: MUSOLINO ADD1: DOVERI ADD2: CIAMPI



INTER – BOLOGNA: MAZZOLENI (sabato ore 20.45)

VIVENZI – SCHENONE IV: POSADO ADD1: MERCHIORI ADD2: SAIA



LAZIO – SAMPDORIA: CALVARESE (domenica ore 12:30)

GALLONI – PETRELLA IV: IORI ADD1: CANDUSSIO ADD2: CHIFFI



CAGLIARI – ROMA: MASSA

BIANCHI – PRETI IV: PADOVAN ADD1: DE MARCO ADD2: IRRATI



CATANIA – TORINO: ROCCHI

DI LIBERATORE – CARIOLATO IV: COSTANZO ADD1: RIZZOLI ADD2: GUIDA



ATALANTA – SASSUOLO: ORSATO

PEGORIN – GRILLI IV: MELI ADD1: RUSSO ADD2: DI PAOLO



FIORENTINA – UDINESE: CELI

CRISPO – PAGANESSI IV: LA ROCCA ADD1: MARIANI ADD2: PAIRETTO



PARMA – NAPOLI: BERGONZI (domenica ore 20.45)

GHIANDAI – TASSO IV: MARZALONI ADD1: DAMATO ADD2: GIACOMELLI



JUVENTUS – LIVORNO: GERVASONI (lunedì ore 19.00)

LONGO – DE LUCA IV: STALLONE ADD1: TOMMASI ADD2: AURELIANO



GENOA – MILAN: BANTI (lunedì ore 21.00)

GIALLATINI – PASSERI IV: DOBOSZ ADD1: DI BELLO ADD2: BORRIELLO