Seria A: Milan-Catania 1-0, decide Montolivo

10:36 - Nel posticipo della 33.ma giornata, il Milan supera il Catania di misura e conquista la quarta vittoria consecutiva, che fa salire i rossoneri a -3 dalla zona Europa League. A San Siro decide un gol di Montolivo, che supera Andujar con un gran destro dalla distanza al 23'. I siciliani, che chiudono la gara in dieci per l'espulsione di Rinaudo (doppia ammonizione al 78'), restano isolati all'ultimo posto con 20 punti.

LA PARTITA

A cinque giornate dal termine, il Milan si ritrova tra le mani la possibilità di raddrizzare al fotofinish una stagione che pareva disperata. La quarta vittoria di fila, ottenuta col minimo sforzo, spinge i rossoneri a quota 48, a -3 dal sesto posto. Con l'Europa che, adesso, comincia a intravedersi all'orizzonte.



La piena crisi del Catania influenza verosimilmente l'approccio dei rossoneri, che interpretano il primo quarto d'ora con scarsa convinzione. Il grosso guaio dei siciliani è la fase difensiva, disorganizzata è orfana di mordente, mentre dal centrocampo in avanti la qualità c'è e la si vede in particolar modo in avvio. Tra Lodi, Rinaudo, Plasil e Leto, la palla viaggia sempre a terra e con una discreta rapidità. Bergessio è il terminale, Barrientos l'uomo più pericoloso. Il Pitu, tra il 9' e il 13', spaventa il Milan col suo sinistro velenoso: il primo tentativo svanisce a lato; sul secondo arriva la gran parata di Abbiati, che si salva in corner.



Stimolato dal Catania, il Milan comincia a salire di giri grazie, soprattutto, a un Taarabt bello tonico e particolarmente ispirato. Seedorf parte col marocchino largo a destra, Poli a sinistra e Kakà sulla trequarti. Ma i tre dietro a Balotelli sono programmati per scambiarsi di continuo, per non dare riferimenti e tagliare in due (nelle intenzioni) la difesa catanese. Taarabt, il più brillante, salta l'uomo di continuo provando ad accendere la squadra, che però risponde assai pochino agli impulsi dell'ex Fulham. Così, per spezzare l'equilibrio, ci vuole il bolide di Montolivo, che al 23' fa secco Andujar con un destro da 32 metri.



Giusto per capire l'andamento della gara, dopo il vantaggio il Milan non riesce più a tirare in porta una sola volta e lo stesso discorso vale per il Catania, ad eccezione di una punizione di Lodi (76') salvata in angolo da Abbiati. La squadra di Seedorf va presto in riserva nella ripresa, caratterizzata da un ritmo soporifero ed errori in serie. Nemmeno l'espulsione di Rinaudo (doppia ammonizione al 78') spiana la strada ai rossoneri, che non possiedono più l'energia per andare a blindare la gara. Ma tanto basta per superare un Catania giunto al sesto k.o. consecutivo. Per la Serie B, ormai, manca solo la matematica certezza.

LE PAGELLE



Montolivo 6,5 - Non può accelerare i ritmi perché la condizione fisica della squadra non è delle migliori, però dà ordine in mediana. Niente male il destro con cui decide la sfida.



Taarabt 6,5 - Primo tempo vibrante, nel quale salta più volte l'uomo creando scompiglio sulla trequarti. Nella ripresa si spegne.



Constant 5 - San Siro non gli perdona più nulla e comincia a fischiarlo al primo errore. Il problema è che gli svarioni, poi, si moltiplicano col passare dei minuti.



Lodi 6 - Classe notevole e lucidità invidiabile, visto che la squadra appare già rassegnata.



Bergessio 5 - Lento, quasi appesantito. Perde per il duello fisico contro Mexes e Rami.

IL TABELLINO



MILAN-CATANIA 1-0

Milan (4-2-3-1): Abbiati 6,5; Bonera 6, Rami 6,5, Mexes 6, Constant 5 (32' st Emanuelson sv); De Jong 6, Montolivo 6,5; Taarabt 6,5, Kakà 6 (42' st Pazzini sv), Poli 5,5 (29' Abate 6); Balotelli 5,5.

A disp.: Gabriel, Coppola, Zapata, Abate, Zaccardo, Silvestre, Emanuelson, Birsa, Saponara, Robinho, Pazzini. All.: Seedorf 6

Catania (4-2-3-1): Andujar 5,5; Gyomber 6, Spolli 6, Rolin 5,5, Monzon 5,5; Rinaudo 5, Lodi 6; Leto 5,5 (14' st Castro 6), Barrientos 6, Plasil 5 (32' st Izco sv); Bergessio 5 (37' st Boateng sv).

A disp.: Frison, Legrottaglie, Biraghi, Capuano, Castro, Petkovic, Izco, Keko, Fedato, Boateng. All.: Pellegrino 5,5

Arbitro: De Marco

Marcatori: 23' Montolivo

Ammoniti: Barrientos, Rolin, Plasil, Rinaudo, Monzon (C); Mexes (M)

Espulsi: 33' st Rinaudo (C) per doppia ammonizione