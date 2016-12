Seria A, arbitri: Banti per Verona-Inter, Mazzoleni per la Juve

15:00 - Designati gli arbitri per la 9.a giornata di ritorno. Sarà Paolo Silvio Mazzoleni a fischiare la capolista Juventus, di scena domenica sera al Ferraris contro il Genoa. A Verona per il match tra Hellas e Inter ci sarà Banti, alla seconda partita stagionale con i nerazzurri (1-1) a Bologna. Celi al Tardini per Parma-Milan. Lunedì chiudono la giornata Doveri con Torino-Napoli alle 19 e Tagliavento, scelto per Roma-Udinese, gara delle 21.

TUTTE LE DESIGNAZIONI

ATALANTA – SAMPDORIA h. 12.30

CERVELLERA

SANTORO – LONGO

IV: FAVERANI

ADD1: BARACANI ADD2: MARESCA



CAGLIARI – LAZIO

IRRATI

IANNELLO – LA ROCCA

IV: VIVENZI

ADD1: DI BELLO ADD2: GHERSINI



FIORENTINA – CHIEVO h. 20.45

MASSA

MARRAZZO – IORI

IV: BIANCHI

ADD1: RIZZOLI ADD2: DI PAOLO



GENOA – JUVENTUS h. 20.45

MAZZOLENI

GHIANDAI – MANGANELLI

IV: BARBIRATI

ADD1: ORSATO ADD2: GUIDA



H. VERONA – INTER Sabato 15/03 h. 20.45

BANTI

PAGANESSI – TASSO

IV: NICOLETTI

ADD1: ROCCHI ADD2: GIACOMELLI



LIVORNO – BOLOGNA

BERGONZI

GALLONI – DE LUCA

IV: MELI

ADD1: DAMATO ADD2: RUSSO



MILAN – PARMA

CELI

CRISPO – SCHENONE

IV: POSADO

ADD1: PERUZZO ADD2: PAIRETTO



ROMA – UDINESE Lunedì 17/03 h. 21.00

TAGLIAVENTO

PADOVAN – PASSERI

IV: DE PINTO

ADD1: CALVARESE ADD2: TOMMASI



SASSUOLO – CATANIA

VALERI

GIALLATINI – DOBOSZ

IV: STEFANI

ADD1: GERVASONI ADD2: NASCA



TORINO – NAPOLI Lunedì 17/03 h. 19.00

DOVERI

VUOTO – PETRELLA

IV: LIBERTI

ADD1: DE MARCO ADD2: PINZANI