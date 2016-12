Seredova, su Twitter l'addio a Buffon: "Bisogna guardare avanti..."

07:57 - Prima i pettegolezzi, poi le foto. La storia d'amore tra Gigi Buffon e Ilaria D'Amico ormai è alla luce del sole, ma finora Alena Seredova non aveva mai aperto bocca. Anzi, era volata in Brasile con i figli e si era presentata allo stadio con la maglia del marito. Dopo gli scatti del bacio tra Gigi e Ilaria, l'ex modella però si è arresa e ha affidato a Twitter il suo pensiero: "Non guardiamo più il passato, bisogna guardare avanti...".

Un addio social, con tanto di foto insieme ai figli che guardano verso l'orizzonte. Niente clamore, nessun nome. Solo una frase, che chiude col passato e manda un messaggio forte e chiaro a chi ha orecchie per intendere. Il matrimonio tra Buffon e Alena è finito da tempo, ma ora l'ex modella volta pagina definitivamente. Nei suoi pensieri c'è spazio solo per i figli e il futuro. Il passato ormai è passato. E per Gigi non c'è più posto.







Non guardiamo più il passato... bisogna guardare avanti! We don't look back... We are just looking forward! http://t.co/lDIPMv8eKS

— Alena Šeredová (@alenkaseredova) 2 Luglio 2014