Seedorf: "Voglio allenare, non prendere il posto di Galliani"

22:14 - Due giorni dopo Roma-Milan e a sette giorni dal derby: acque agitate attorno a Clarence Seedorf. Tanto per non farci mancare niente. Stavolta è a causa di una intervista non concordata coi vertici della società e concessa a Sky. Milan-News riporta le parole del tecnico, con relativa -crediamo- irritazione del club, sul fatto specifico. Seedorf parla soprattutto del suo rapporto con Galliani e dell'eterno caso-Balotelli.



Ecco, in sintesi le parole di Seedorf.

Su Galliani - "Ho un rapporto con lui che va oltre il calcio, ci siamo visti tante volte in Brasile. Ho grande rispetto nei suoi confronti e io voglio fare l'allenatore, non altro. Non cerco il posto di Galliani, che mi ha dato grande fiducia".

Sul suo futuro: "I consigli del signor Galliani sono sempre i benvenuti e sono importanti, lui è sempre stato vicino agli allenatori del Milan".

Su Balotelli - "La sua crescita c'è stata. A Roma mi ha chiesto il perché della sostituzione, tutto qui. Lui sta facendo cose importanti, è la sua migliore stagione. Non è giusto sottolineare solo le cose negative, i giornalisti non lo hanno aiutato. Gioca con tre trequartisti, si diverte".

Su Pazzini - "Ho stima di Pazzini, non ho mai chiuso a lui e Balo assieme, ma coi tre trequartisti abbiamo trovato l'equilibrio".

Grosso modo, è tutto qui. Ma a quanto risulta, questa intervista one to one non concordata ha creato un altro solco tra Seedorf e la sua permanenza sulla panchina del Milan la prossima stagione.

Sul Milan e su Clarence Seedorf, nessuna parola da Silvio Berlusconi, intervistato da Barbara D'Urso nel corso di Pomeriggio Live su Canale 5.