Seedorf verso l'Atletico Madrid: "Milan, ricorda il 2007"

18:47 - L'appuntamento con gli ottavi di Champions League è alle porte e Clarence Seedorf attende l'Atletico Madrid capolista nella Liga: "Sarà una gara durissima - spiega il tecnico del Milan -, servirà un'atmosfera speciale allo stadio, ma in Europa nulla è impossibile, ricordate il 2007? Non sono il valore aggiunto, ma serve entusiasmo". A fianco a lui Balotelli: "Con Clarence sono più sereno, è come un fratellone. Campione o no? Non m'interessa".

LE PAROLE DI CLARENCE SEEDORF

Ha parlato con Ancelotti prima di questa gara?

Sì, è vero. Ho parlato con lui anche dell'Atletico. Ma ho contattato anche altre persone. Per preparare al meglio la partita bisogna muoversi in più modi

La qualificazione si decide a San Siro?

Assolutamente no, ci sono due partite

Berlusconi ha sempre preteso le due punte in campo: ne ha parlato col presidente?

Abbiamo un presidente che ci supporta tantissimo e non impone niente, parla discute e ascolta. Sa che il calcio cambia e nessuna grande squadra in Europa gioca con due punte, conta la filosofia. Fosse così semplice non servirebbe più il lavoro in settimana. Due punte... cercherò di averne 4-5 nel futuro.

Se Kakà non ce la fa, Balotelli-Pazzini?

E' possibile, un'opportunità

In cosa deve migliorare il tuo Milan per avere la meglio dell'Atletico?

Il "mio Milan" è una parola un po' pesante. Sto cercando di trovare la migliore condizione per tutti, ho trovato una squadra con una classifica che non rappresentava il valore. Stiamo lavorando per migliorare la parte tattica e mentale.

Inzaghi ha vinto con la Primavera: i milanisti fanno bene al Milan?

Questo successo crea entusiasmo nell'ambiente e indica la via della società di puntare sui giovani.

Cosa pensa di Simeone allenatore?

Gli faccio tanti complimenti perché sta avendo un percorso molto bello. Gli auguro il meglio ovviamente tranne contro di noi. Sta facendo un ottimo lavoro, sono felice per lui.

De Sciglio ha detto di divertirsi a giocare a sinistra: lo sposterai?

Prima voglio leggere il pezzo e chiedere a lui se l'ha detto o meno. Non voglio commentare tutto quello che leggo. Per me De Sciglio è un terzino destro e lo ribadisco ancora una volta. Sa giocare anche a sinistra, ma non è un bene continuare a spostarlo. Deve avere continuità nello stesso ruolo.

Che effetto fa la musichetta della Champions al Milan?

E' speciale, si vede un Milan diverso. E' una competizione importantissima a livello mondiale, è giusto che sia vissuta come una serata speciale. Siamo contenti di rappresentare l'Italia

Quanto conterà avere un San Siro pieno?

E' un'occasione speciale che dovrà essere vissuta in quella maniera. Mi aspetto un grandissimo stadio come abbiamo sempre vissuto durante la Champions

Come sta Kakà?

Non è al meglio, stiamo valutando. Speriamo recuperi ma ho in mente altre soluzioni

Questa partita dà un senso al cammino del Milan?

Ha un peso diverso dalle altre partite. Cercheremo di passare il turno con entusiasmo e con le nostre forze. Loro sono favoriti su tutto, ma la Champions è qualcosa di diverso dal resto. Ci sono tante partite particolari con squadre in condizioni complicate in grado di ottenere grandi risultati. Ho fiducia, ma sarà dura. Ci servirà una grandissima gara.

Hai vinto 4 Champions con 3 maglie diverse: cosa puoi dare in più a questa squadra? Sei il valore aggiunto?

No, lo spirtio della squadra lo è. C'è grande unione di intenti nella squadra e nel club. Abbiamo attraversato un momento difficile e ancora non siamo al top, ma possiamo approfittare dell'entusiasmo che ci sarà per fare qualcosa di più bello ancora. Le risposte me le darà la squadra.

Speravi di arrivare a questa partita in queste condizioni?

"Si stiamo bene, ma la Champions del 2007 rappresenta la caratteristica della Champions. Si può dare tutti di più se stiamo uniti. Quell'anno la squadra non stava al massimo, ma quando c'era la Champions si trasformava. L'abbiamo considerata una grande opportunità e dovremmo fare così anche ora

Gli ultimi risultati dell'Atletico Madrid hanno minato la loro sicurezza?

"A parte l'Almeria hanno perso solo col Real Madrid e ci sta. E' da anni che sono a grandissimi livelli e sono una squadra forte che sa cosa vuole"

Come arriva il tuo Milan a questa partita?

C'è stata una crescita graduale. Sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto in settimana per essere al meglio



LE PAROLE DI BALOTELLI

Sei molto critico su te stesso?

E' l'unico modo per migliorare e crescere. Sono molto critico con me stesso e per questo quando mi criticate voi giornalisti mi arrabbio, perché mi sono già criticato da solo

Sei un campione o non lo sei ancora?

Sono un bravo giocatore e una pedina importante del Milan. Campione o no non m'interessa saperlo.

Champions o Coppa del Mondo?

Tutti e due

Com'è cambiata la tua vita con l'arrivo di Clarence?

Clarence è ancora un calciatore, è un compagno di squadra. Hai molto dialogo e libertà di parlare ed esprimere opinioni. Le cose vengono più facili perché ne puoi parlare tranquillamente. A livello calcistico sono più sereno, è come un fratello

Ti senti pronto a giocare da esterno e sacrificarti un po' come Eto'o?

Io sono un attaccante centrale ma se per vincere la Champions League dovessi giocare anche in porta, lo farei

Un pronostico su City-Barcellona?

Spero che vinca il City

Si può promettere il Milan migliore della stagione?

Io le partite le gioco, non prometto nulla.

Quando c'è Pazzini uno dei due segna sempre, ti piacerebbe che ci fosse?

Ho detto la verità, quando giochiamo insieme uno dei due segna. E' statistica

Hai tante pressioni addosso, in Europa ti senti un po' più libero?

Le pressioni non sono dovute al campo, sono esterne. Sono quelle che non riguardano il calcio. In Europa il calcio è un po' diverso come tifosi e atmosfera. E' leggermente migliore.

Si può costruire il Milan su di te?

Io sono qua, sono disponibile. Sono qui per questo

Non hai mai segnato dopo la fase a gironi? Che rapporto hai con le spagnole?

Non l'ho fatto perché ho giocato molto poco negli scontri a eliminazione dirette. Con le spagnole non ho mai segnato, è uno stimolo in più. Non ho mai battuto la Spagna, speriamo di iniziare domani con l'Atletico

Cosa vuoi mostrare contro l'Atletico Madrid in Champions?

Quello che voglio fare domani è quello che voglio fare sempre: aiutare il gruppo per vincere la partita. Non cambia molto anche se l'atmosfera è diversa.



SEEDORF A MILAN CHANNEL

"La squadra arriva bene a questo appuntamento - ha dichiarato Seedorf a Milan Channel -, ma ci sarà un avversario che sta molto bene. Avremo ulteriori motivazioni e una serata speciale a San Siro. Ci sono tante opportunità per raccogliere qualcosina. Rispettiamo molto l'Atletico, è forte ma ha anche le sue debolezze. Cercheremo di dare il massimo per ottenere il miglior risultato". Sulla Primavera di Inzaghi: "Gli faccio i complimenti, l'ho sentito ieri". Però la testa è alla Champions: "Questa partita ci dirà tantissime cose. Le emozioni non dovranno essere troppe, ma ci vorrà il giusto tempo per esprimerci al meglio. La qualità e l'intesa aumenteranno col tempo, ma l'atteggiamento è quello giusto. Con grande umiltà i ragazzi stanno cercando di migliorare".