Seedorf: "Sono sicuro che sarò l'allenatore del Milan anche la prossima stagione"

09:22 - Prima l'incontro a pranzo con Galliani poi lo scatto d'orgoglio dopo una settimana difficile: "Sono sicuro che sarò l'allenatore del Milan anche la prossima stagione" ha detto Clarence Seedorf alla vigilia della partita col Livorno. "Non ho segnali di ripensamenti da parte del Presidente Berlusconi e per questo ho le mie certezze. Adesso pensiamo a raggiungere l'Europa, alziamo un muro e isoliamoci dall'esterno: la squadra è unita e compatta".

LA CONFERENZA STAMPA

Alle 11:45 Galliani è arrivato a Milanello: ha pranzato con Clarence Seedorf per fare un po' di chiarezza e con la squadra. Il primo incontro dopo una settimana convulsa caratterizzata dalle tante voci circa il futuro a rischio del tecnico rossonero. Incontro e pranzo che hanno fatto slittare l'inizio della conferenza stampa, preceduta anche dalla consueta intervista ai microfoni di Milan Channel: "Contro il Catania non abbiamo mai mollato. E' stata una partita difficile dove non siamo riusciti a imporre il nostro gioco. I giocatori sono motivati e vogliono fare bene. Lo spirito è quello che conta e i ragazzi hanno uno spirtio combattente che voglio vedere in campo anche contro il Livorno. Ciò che succede esteriormente non deve avere ripercussioni sul gruppo: alziamo un muro intorno a noi e continuiamo a fare quello che abbiamo fatto nelle ultime quattro partite. Dobbiamo essere concreti e cinici quando serve. Contro il Livorno è un'altra partita delicata. E' una squadra che ha raccolto di meno di quello che avrebbe meritato. Dobbiamo entrare in campo con la mentalità giusta".



Concetti poi ribaditi in conferenza stampa. "Contro il Catania non abbiamo giocato bene ma lo spirito era comunque quello giusto. La flessione sul piano del gioco era preventivabile ma il carattere è quello di sempre. Contro il Livorno voglio rivedere lo stesso atteggiamento, cercando poi di migliorare sul piano del gioco. Il nostro obiettivo resta lo stesso: noi vogliamo andare in Europa. Punto ad andare più in alto possibile, ma sia il quinto che il quinto posto sono obiettivi. Il mio futuro a rischio? Io ho la mia sicurezza personale, finché non mi chiama il Presidente per dirmi altro io resto l'allenatore del Milan per oggi e per il futuro. Non posso e non voglio continuare a rispondere a quanto si dice e si scrive, ho una linea diretta con la Società e mi rapporto con Galliani e con il Presidente Berlusconi. E ribadisco, non ho segnali di un ripensamento nei miei confronti. L'ultima volta che ho sentito il Presidente è stato dopo la Lazio. Riprenderemo i contatti con lui la prossima settimana".

Da qui alla squadra, ai singoli, partendo da Bonera: "L'ho sempre usato con attenzione. De Sciglio invece non l'ho avuto due mesi su tre, è stato poco con noi. Abate la stessa cosa: quando sono arrivato era 50 giorni fuori. Ha trovato spazio e si è fatto male con il Parma. Dobbiamo valutare bene le condizioni di tutti . De Sciglio spero ora si possa allenare con la squadra, Honda non è ancora disponibile ma ha corso in linea retta: lo recupereremo per la prossima settimana. Muntari torna, Essien rientrerà la prossima settimana. Petagna ed El Shaarawy sono con la Primavera".