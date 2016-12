Seedorf ne chiama 22 per il miracolo a Madrid

10:30 - Eccoli i 22 uomini della speranza rossonera, Candidati alla grande impresa, se possibile. Tre i portieri: Abbiati, Amelia, Coppola. Otte i difensori: Abate, Bonera, Constant, De Sciglio, Mexes, Rami, Zaccardo, Zapata. Sette i centrocampisti: Birsa, De Jong, Emanuelson, Essien, Kakà, Muntari, Poli. Quattro gli attaccanti: Balotelli, Pazzini, Robinho, Taarabt.

Ci sono tutti, tranne Honda che in Champions non può giocare. Ci sono Poli e Rami, non convocati sabato a Udine. Ci sono anche De Jong e Bonera, sollevati dal dubbio. Ci sono tutti perché ci vorrà un Milan coma mai quest'anno: diciamo quello del primo tempo con l'Atletico all'andata, ma più cattivo in zona-gol, con quel cinismo che a volte (speso) sfugge alle corde milaniste.

La formazione probabile: Abbiati fra i pali; i quattro della difesa con Abate, Bonera, Rami, Emanuleson; Essien e De Jong davanti alla difesa; poi Traabat, Kakà e Poli a sostegno di Balotelli. La decisione di Seedorf sarà questa.