Seedorf: "La stampa italiana ha esagerato con me"

C'è ancora speranza di arrivare in Europa League? "Sì, noi dobbiamo vincere e poi vedremo il risultato delle altre partite".

El Shaarawy ha parlato di scudetto per la prossima stagione, dove può arrivare il Milan? "Preferisco parlare della partita con il Sassuolo, per il resto ci penseremo dopo".

Mastour può esordire? "E' una giovane promessa. Stiamo cercando di farlo inserire al meglio".

Seedorf parla di futuro e si sfoga contro la stampa italiana: "Io ho altri due anni di contratto. Mi sembra che questo sia il futuro. Sui nomi che vengono fatti per la panchina? Non devo dire nulla a nessuno, sono 23 anni che vivo questo mondo e leggo sempre tante invenzioni. Ripeto quello che dico da settimane. La mia coscienza è a posto. Io non parlo più del presidente e le domande vanno fatte alla Società. Io sono molto legato all'Italia ma alcuni meccanismi di comunicazione qui sono sbagliati, penso che in 4 mesi abbiate esagerato con me. E non parlo della situazione tra me e il Milan ma parlo della stampa sportiva italiana in generale".

Sulla possibile partenza di Kakà: "Non so cosa ha deciso, aspettiamo".

Le condizioni degli infortunati? "Bonera non farà parte del gruppo. Birsa e Saponara stanno tornando, ci alleniamo in 24. Taarabt sta bene".

"Quale partita vorrebbe rigiocare? "La partita con l'Atletico Madrid in casa è una partita che rigiocherei. Questo gruppo però ha dato tanto e il percorso dell'Atletico in campionato e Champions ha dimostrato la forza di questa squadra".

Che partita sarà con il Sassuolo? "E' una partita importante, vogliamo chiudere la stagione al meglio. Non sarà facile perché giocano bene e sono in forma".

Balotelli può essere il punto di riferimento per il futuro del Milan? "E' molto presto per dirlo".

Un errore che non rifaresti? "Io vorrei fare tanti errori perché solo con gli errori si impara. Li avrò fatti sicuramente".

Un bilancio sulla sua esperienza da allenatore al Milan? "Mi sono divertito molto con questo gruppo. Ho imparato moltissimo e sono contento di quello che ho fatto. Sono orgoglioso di aver visto una squadra che ha reagito".

Dopo le parole di ieri di Berlusconi ti senti più vicino al Milan? "Ho già detto che non parlo del presidente in conferenza stampa. Non comunico attraverso i media con la società".

Seedorf in conferenza stampa, prima domanda su El Shaarawy: "E' deluso per non essere stato convocato per i Mondiali, ma è concentrato sul Milan".

Qual è il suo umore visto il futuro in bilico? "Io generalmente la maschera la uso poco. Sono trasparente. Io sono così anche nei momenti di difficoltà. I sentimenti li ho comunque e quando vedi o leggi certe cose mi amareggiano. Ma la tranquillità me la offre il mio rapporto con il gruppo, perché se fosse stato un gruppo diviso non avremmo raggiunto dei buoni risultati sul campo in questi mesi".

Qual è stata la partita migliore? "Ogni partita ha la sua storia. Contro la Juve in casa ho visto qualcosa di molto simile alle mie idee, c'è mancato solo il risultato. In più gare ho visto cose buone, sto crescendo come allenatore".

Seedorf su Mastour: "E' veramente giovane, ha talento. Il Milan vuole farlo crescere, insieme abbiamo parlato di un percorso che deve fare. Non vogliamo bruciarlo".

Seedorf a Milan Channel: "A Bergamo siamo partite bene, ma poi abbiamo perso il controllo della partita. Nella ripresa abbiamo trovato l'1-0, ma il rigore ha cambiato tutto. Meritavamo il pareggio".