Seedorf-Inzaghi, tempi lunghi. Sacchi verso il no

20:38 - Il Milan di Pippo Inzaghi, intanto, si va formando con qualche novità che emerge, giorno dopo giorno. Due, fra le ultime: i tempi del divorzio da Seedorf e dell'annuncio di Inzaghi si allungano. E per il momento il ritorno di Sacchi è più no che sì: l'ex citti medita di prendersi una pausa dal calcio. Vediamo.

Lo staff tecnico della società è definito. Inzaghi allenatore della prima squadra; vice di Pippo sarà Mauro Tassotti; l'altro vice, dopo la rinuncia di Filippo Galli che rimane a capo del Settore giovanile, è da valutare; alla guida della Primavera ci sarà Christian Brocchi.

E come supervisore delle Giovanili, il candidato è Arrigo Sacchi, che si è preso un paio di settimane per decidere. Sotto contratto con la Federcalcio fino al 30 giugno, l'ex cittì ha manifestato recentemente l'idea di voler "staccare" dal calcio. L'offerta del Milan lo lusinga, ma al momento sembra prevalere la voglia di non impegnarsi.

I tempi per l'annuncio ufficiale della staffetta Seedorf-Inzaghi, poi, non sono ancora definiti. C'è da risolvere la questione-Seedorf, e per il momento gli incontri a livello legale, dopo le prime valutazioni, slittano alla prossima settimana. Segno che ci sono problemi e la fretta non è di Seedorf. E allora, Inzaghi può continuare in questi giorni il suo lavoro alla Primavera. Fino a nuova, e ufficiale, comunicazione.