Seedorf: "Ho la coscienza pulita"

10:05 - C'è tanto rammarico nelle parole di Clarence Seedorf dopo la sconfitta del Milan con l'Atalanta: "Eravamo venuti qui per vincere, invece è arrivata una sconfitta pesante. Potevamo evitarci quel rigore, ma nel recupero abbiamo sfiorato due volte il 2-1 con Balotelli... Valutazioni? Solo a stagione finita. Io ho la coscienza pulita perché sto facendo bene". Sul mancato impiego di Taarabt: "Era stanco dopo il derby, così ho messo Honda".

Proprio la presenza in campo di Honda al posto del marocchino avrebbe suscitato le perplessità di Adriano Galliani. L'ad, pescato dalle telecamere in tribuna durante l'intervallo, ha spiegato al nipote che Seedorf non ha fatto giocare Taarabt "perché è matto". La replica di Clarence: "Non commento. Adel ha fatto un certo sforzo fisico nel derby, ho scelto Honda per quella posizione. L'Atalanta ha messo un uomo davanti alla difesa e non siamo riusciti a sfruttare questa situazione. Poi con l'ingresso di El Shaarawy è andata meglio".

In sala stampa un po' di stizza verso i giornalisti che gli chiedono ancora di Pazzini: "Balotelli con Pazzini è una storia che ci porteremo avanti ancora una settimana, poi ci sarà un po' di vacanza. Siete voi che volete vedere loro due insieme. Il Pazzo ha giocato tante partite ed ho già spiegato il motivo per cui non avviene. Pensavo di metterlo anche prima di El Shaarawy ma poi ho cambiato idea". Infine sul lancio della banana a Constant: "Non credo - ha detto il tecnico rossonero - che ci sia molto da dire. Un episodio negativo, complimenti ai ragazzi che hanno continuato a giocare con professionalità. Speriamo che siano individuati i responsabili e sia allontanati dal calcio per sempre".