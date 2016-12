Seedorf dopo Roma-Milan: "Serve più convinzione in noi stessi"

23:49 - La sconfitta in casa della Roma complica i piani europei del Milan di Clarence Seedorf: "Abbiamo perso più per merito loro che per colpe nostre - ha dichiarato l'allenatore -. Abbiamo fatto bene in difesa, mentre davanti siamo stati timidi. Dobbiamo essere più convinti di noi stessi in futuro". Futuro che per il tecnico olandese è sempre in bilico: "A chi scrive piace la polemica. I risultati stanno arrivando, quello che leggo non è vero".

E proprio sulle continue voci di un esonero a fine stagione, l'olandese ribatte in maniera decisa a Premium Calcio: "Io guardo, sento, osservo tutto quello che viene detto e scritto dai media. La verità però è che di tutto questo la società non mi ha fatto arrivare niente direttamente. Io parlo per me e continuo a lavorare perché qualche risultato l'abbiamo ottenuto, non posso parlare per la società. Ma a chi scrive queste cose evidentemente fa piacere creare polemiche anche se non ci sono". Nessun inghippo invece con Mario Balotelli, uscito malvolentieri dal campo: "Ho già parlato con Mario, non c'è nessun problema. E' tutto nella norma dei cambi". Qualcosa da migliorare però c'è ed è evidente: "Stasera bisogna fare i complimenti alla Roma che è una grande squadra. Noi abbiamo sfruttato poco gli spazi che ci concedevano, siamo stati lenti nelle ripartenze soprattutto nel primo tempo. Meglio nella ripresa dove la squadra mi è piaciuta. Dobbiamo essere più convinti della nostra forza".