Seedorf applaude Balotelli: "Sta crescendo molto, con la Fiorentina la sua miglior partita"

18:04 - Clarence Seedorf applaude Mario Balotelli: "Gli ho fatto tanti complimenti per la sostanza della sua gara contro la Fiorentina. E' la prima gara, da quando sono arrivato, che ha fatto tutte e due le fasi. Sta crescendo e ora deve continuare così". Kakà? "Si serve più vicino all'attaccante". L'allenatore del Milan poi avverte il Chievo: "Dobbiamo conquistare i tre punti per forza". Sul futuro della società: "Sono ottimista, bisogna avere pazienza".

Gli obiettivi? "La società ha dato obiettivo: entrare in Europa. Abbiamo tanta gente davanti, cercheremo di andare in Europa. Poi valuteremo come saranno andate le cose. Si parla già della prossima stagione? Lo stiamo facendo già dal mio arrivo".

E' servita la vicinanza di Galliani vicino: "La vicinanza della società, da quando conosco il Milan, c'è sempre stata. Non c'è niente fuori dal comune. L'importante è l'unione, io ci ero già abituato".

Kakà? "Dalla partita con l'Atletico sto cercando di far fare un certo lavoro a Poli per avere Kakà come seconda punta. Conosco bene Ricardo e cerco di fargli sfruttare le qualità al meglio. Ricardo è stato determinante in queste partite, lui ci serve più verso la porta avversario. E' una scelta precisa metterlo lì. Penso possa dare ancora tanto, più vicino sta all'attaccante più può far male".

Dal Parma alla Fiorentina, cosa è cambiato? "Intanto abbiamo giocato in 11, già contro il Parma abbiamo visto una grande carattere della squadra".

C'è emergenza in difesa: Zapata può tornare utile? "Si sta allenando molto bene, quando avrò bisogno di lui lo metterò sicuramente in campo".

Poli rientra dalla squalifica, dove giocherà? "Poli è la fortuna dell'allenatore come lo sono stato io a suo tempo. E' molto polivalente e questo è un grande vantaggio, può giocare in tutte le posizioni".

Il futuro del Milan? "Stiamo passando un momento di transizione, di difficoltà. Anche il Manchester United non sta facendo bene. Ci vuole pazienza, ma dobbiamo essere ambiziosi. Sono ottimista e ci impegneremo".

Balotelli? "Gli ho fatto tanti complimenti. Ha fatto molto bene contro la Fiorentina, la sua miglior partita da quando sono allenatore del Milan: ha fatto tutte due le fasi. Sta crescendo, è stato anche rispettoso dell'arbitro. Speriamo possa ripetere queste prestazioni"

Paloschi potrebbe essere utile nel Milan di Seedorf del futuro? "Ora non posso rispondere".

Che gara sarà con il Chievo? "Noi dobbiamo prendere tre punti per forza".

Le due gare con Lazio e Fiorentina sono lo spartiacque positivo? "Il gruppo è stato veramente forte, siamo stati uniti. Abbiamo migliorato dall'Olimpico al Franchi: ora dobbiamo fare bene anche domani".

L'adrenalina che si prova da calciatore è uguale a quella da allenatore? "E' diverso perché il cuore va meno forte e quindi si può gestire meglio".

Il nuovo modulo? "Ogni partita ha la sua storia. Le richieste quando attacchiamo e difendiamo sono sempre le stesse. In fase offensiva abbiamo avuto Taarabt al posto di Poli: questo ha portato un altro tipo di gioco".

Seedorf: "Stiamo migliorando fisicamente e si è visto a Firenze. Nelle ultime due partite abbiamo dimostrato grande compattezza per tutti i 90'. Ottime prove di carattere".

Nel 2010 Seedorf segnò il gol vittoria al Chievo al 92': "Erano stati tre punti importanti. Era un momento delicato pure quello, sicuramente con una classifica diversa. Le pressioni, però, ci sono sempre".

Seedorf a Milan Channel: "Speriamo di trovare continuità domani contro il Chievo. Paloschi? E' molto generoso, è cresciuto. Sta facendo bene".