Seedorf a Brasile 2014: commenterà per la BBC

10:06 - Clarence Seedorf non sa se nel suo futuro ci sarà ancora la panchina del Milan, ma sicuramente l'allenatore olandese parteciperà al prossimo Mondiale. La BBC ha infatti annunciato che Seedorf farà parte del team di commentatori tecnici che seguiranno il Mondiale brasiliano per l'emittente britannica, in compagnia di tante altre stelle del calibro di Thierry Henry e Rio Ferdinand. In attesa di Galliani, Seedorf si è riempito l'agenda estiva.

Una notizia inaspettata nell'ambiente rossonero che mette ancora più in dubbio la permanenza del tecnico sulla panchina per la prossima stagione. Quella di Seedorf infatti sembrerebbe una scelta che stride con l'impegno da allenatore del Milan, visto che lo vedrà impegnato per la durata del Mondiale brasiliano dal 12 giugno al 13 luglio. Un periodo delicato per la società rossonera dove verranno disegnati il futuro e la strategia di mercato estivo, oltre alla possibilità di preparare l'eventuale playoff di Europa League a fine luglio.