Sebastiano Rossi indagato per possesso di cocaina

11:28 - Sebastiano Rossi finisce ancora una volta nell'occhio del ciclone. L'ex portiere del Milan è rimasto coinvolto, assieme ad altre 17 persone, in un'indagine aperta in Emilia Romagna dal pm di Ravenna Monica Gargiulo per un giro di droga: Rossi sarebbe tra coloro che hanno acquistato cocaina (per sé e forse anche per conto di terzi) da uno spacciatore albanese, arrestato pochi giorni fa in un albergo della Riviera adriatica.

Rossi è nei tabulati telefonici dello spacciatore e dalle conversazioni sarebbero emersi scambi di quantità di droga ancora da precisare. Nel 2011 l'ex portiere era stato arrestato per un pugno alla bocca sferrato in un bar di Cesena a un carabiniere in borghese. In quell'occasione Rossi venne subito rilasciato patteggiando per una pena pecuniaria, che gli risparmiò 56 giorni di reclusioni per lesioni e resistenza.