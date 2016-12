Scudetti Juve: Moggi sta con Capello

17:22 - Non poteva mancare la stoccata di Luciano Moggi nella polemica a distanza tra Antonio Conte e Fabio Capello. L'ex dg bianconero va all'attacco dell'attuale tecnico bianconero e lo bacchetta sulla questione scudetti: "Con me quelle dichiarazioni non le avrebbe neppure fatte. Mi avrebbe chiesto il permesso... Conte gioca in uno stadio dove c'è scritto che la Juventus ha 31 scudetti. Allora dovrebbe dire 'Non gioco qui".

Come dire: Conte rifletta prima di mettere in dubbio i trionfi della sua Juve. "Si vede che era nervoso, ma sicuramente qualcuno ci ha marciato sopra altrimenti non si può spiegare - spiega Moggi -. Dicono che ce l'abbia con Capello perché lo fece smettere di giocare? Nessun legame e comunque ogni allenatore ha il dovere e il diritto di decidere chi gioca e chi no. Conte era alla fine della carriera e lo escludo: sarebbero polemiche da bambini. Credo che qualcuno abbia caricato Conte e montato una polemica che non vedo e che mi sembra assurda. Lo ripeto, quelle di Capello erano parole d'elogio". Già, parole di elogio. Insomma, tutto nasce, secondo Moggi, da un clamoroso malinteso: "L'idea che è una polemica che mi sembra assurda. Se Capello ha detto che la serie A oggi non è abbastanza allenante e la Juventus in estate ha aggiunto Tevez e Llorente mentre gli altri hanno venduto i pezzi migliori, mi sembra che abbia fatto un elogio a Conte e alla società e non una critica. Non capisco tutto questo casino".

Ma è meglio la Juve di Conte o quella di Capello? Anche qui Moggi non ha alcun dubbio: "La Juve di Capello ha dato risultati importanti. Se l'Italia ha vinto il Mondiale nel 2006 il merito è della Juve di allora. C'è un abisso tra quella e questa squadra".