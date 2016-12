Scontri prima di Napoli-Milan, 3 feriti

23:13 - Incidenti sono scoppiati nei pressi dello Stadio San Paolo, 30' minuti prima dell' inizio di Napoli-Milan. All'arrivo dei milanisti, scortati dalla polizia, un centinaio di supporter del Napoli incappucciati hanno effettuato un lancio di pietre e petardi all'angolo tra Via Nuova Agnano e via Terracina contro la polizia, che si è frapposta tra i due gruppi per impedire il contatto ed ha effettuato una carica. Una Fiat Punto della polizia è stata incendiata da un petardo ed è stata distrutta dalle fiamme, spente dai vigili del fuoco. Tre agenti sono rimasti feriti lievemente dal lancio di pietre ed oggetti, che è scattato quando la barriera di agenti del reparto mobile si è frapposta tra i milanisti ed i supporters del Napoli.

Striscioni contro De Laurentiis

Striscioni nelle curve del San Paolo contro il presidente De Laurentiis prima dell'inizio di Napoli-Milan, ma il resto dello stadio, la grande maggioranza dei tifosi presenti, si è dissociata. In curva B è comparso uno striscione con la scritta: "Uccidi i nostri sogni per soddisfare i tuoi bisogni. Meglio la C che un presidente così". In curva A, invece, i tifosi espongono la scritta: "Stufi di partecipare, vogliamo trionfare". Quando dalla curva A è partito un coro offensivo nei confronti del presidente, la quasi totalità dello stadio si è ribellata gridando ai contestatori: "Scemi, scemi".