Scommesse: archiviazione per Gattuso 

23:06 - Incubo Calcioscommesse finito per Gennaro Gattuso. La posizione dell'ex Milan è stata infatti archiviata dal gip di Cremona Guido Salvini: "Non vi è alcun elemento che sostenga l'ipotesi di accusa, né relazione a un coinvolgimento nella manipolazione in alcune partite del Milan". Il tutto era iniziato il 17 dicembre 2013 con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla truffa e alla frode sportiva. Da Creta, dove allena, Ringhio esulta.

Gattuso si è sempre dichiarato innocente e questa è la sua rivincita, esclusa anche "una sua partecipazione all'associazione per delinquere al centro delle indagini", si legge nelle 18 pagine firmate da Salvini.