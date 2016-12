Scolari ripensa ad Adriano per i prossimi Mondiali casalinghi

16:00 - A quattro mesi dall'inizio del Mondiale Felipe Scolari non ha ancora trovato un numero 9 degno della maglia verdeoro. E a margine di un congresso tecnico Fifa ha ammesso che ci potrebbero essere chance anche per Adriano, qualora dovesse dimostrare di essere tornato un calciatore vero. "Non abbiamo un titolare fisso come era Ronaldo nel 2002" ha concluso Felipao che, a sorpresa, non esclude un clamoroso ritorno dell'Imperatore.

Il ct verdeoro non ha fatto riferimenti espliciti ma ha ammesso che c'è una certa pressione di tifosi e media per tornare a vedere Adriano con la maglia della nazionale pentacampione. L'ex nerazzurro, dopo le negative esperienze con le maglie di Corinthias e Flamengo, dovrebbe cercare un pronto riscatto con la nuova camiseta dell'Atletico Paranaense, sfruttando la contemporanea assenza di un leader d'area come Fred, ancora non al meglio.

Alla fine però, come in occasione della Confederations Cup, il prescelto potrebbe essere ancora Jo, ex Cska Mosca e Manchester City, specialmente se dovesse dimostrare di essere ancora uno dei migliori elementi dell'Atletico Mineiro.