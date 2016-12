Scolari cancella gli "italiani" dalla Seleçao

17:18 - Sono state diramate le convocazioni dei giocatori del Brasile che giocano nei campionati europei per l'amichevole del 5 marzo contro il Sudafrica. Nella lista del ct Scolari non compare neanche un giocatore che milita nel campionato italiano: esclusi Kakà, Maicon, Robinho e anche Hernanes. Scolari ha spiegato che i calciatori fuori da questa lista non è detto che non siano convocati per il prossimo mondiale. E’ un indizio che ha un suo valore, ma il rischio che le porte della Seleçao si chiudano, soprattutto per Kakà e Robinho, è reale. Maicon ha qualche speranza così come Hernanes. Ma anche per loro due c’è il rischio-taglio.

Le indiscrezioni attorno alle scelte di Scolari, dicono che con questa convocazione sia ormai sancita la bocciatura di Kakà, poiché in lista c'è Fernandinho, considerato l'erede del milanista. La lista dei 23 giocatori che parteciperanno ai Mondiali sarà diramata il 7 maggio.

Convocati per l'amichevole con il Sudafrica:

Portieri: Julio Cesar (Qpr/Ing)

Difensori: Thiago Silva (Paris SG/Fra), David Luiz (Chelsea/Ing), Dante (Bayern Monaco/Ger), Dani Alves (Barcellona/Spa), Rafinha (Bayern Monaco/Ger), Marcelo (Real Madrid/Spa)

Centrocampisti: Luiz Gustavo (Wolfsburg/Ger), Paulinho (Tottenham/Ing), Fernandinho (Manchester City/Ing), Ramires (Chelsea/Ing), Oscar (Chelsea/Ing), Willian (Chelsea/Ing)

Attaccanti: Hulk (Zenit San Pietroburgo/Rus), Bernard (Shakhtar Donetsk/Ucr), Neymar (Barcellona/Spa).