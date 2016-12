Schalke 04, sigaretta e birra: ecco l'antidoping di Boateng 

13:34 - Relax post-match, con cellulare, sigaretta e birra in attesa dell'antidoping. Così il quotidiano tedesco Bild ha immortalato Kevin-Prince Boateng negli spogliatoi dello Schalke 04 al termine della partita con il Bayer Leverkusen. Foto destinata a creare polemiche che il general manager della squadra Gelsenkirchen, Horst Heldt, ha cercato di spegnere sul nascere: "Boateng si è acceso una sigaretta per rilassarsi dopo la vittoria, mentre la birra viene data appositamente in quanto consente di urinare in fretta e agevolare i tempi dell'antidoping".