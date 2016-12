Schalke 04, il tunnel dello stadio diventa una miniera di carbone

19:50 - Lo Schalke 04 ha reso omaggio alle proprie radici trasformando il tunnel che porta i giocatori in campo in una perfetta miniera di carbone. La brillante idea è stata realizzata nella Veltins Arena di Gelsenkirchen per ricordare con orgoglio il forte legame con i minatori della Ruhr, che da sempre accompagna la squadra tedesca. Non a caso i giocatori sono soprannominati Die Knippen (I minatori). L'effetto è suggestivo: vedere per credere.