Scandalo hard allo United: coinvolti Januzaj, Kagawa e Johnstone

15:07 - Annata da dimenticare per il Manchester United. Oltre agli scarsi risultati in campo, ora spunta anche uno scandalo sessuale che travolge lo spogliatoio dei Red Devils e aumenta la tensione. Secondo quanto riferisce il Sun, Adnan Januzaj, Shinji Kagawa, Sam Johnstone e un quarto giocatore il cui nome è ancora segreto avrebbero intrattenuto videochat erotiche con la prorompente nordirlandese Claire MacMullan.

Al momento la notizia non ha trovato ulteriori conferme, ma le parole della diretta interessata sembrano fugare i dubbi. "Mi sono spogliata in webcam per dar loro piacere", ha spiegato la MacMullan, che poi non ha lesinato nemmeno ulteriori dettagli sui protagonisti. "Januzaj è un demonio hot e mi ha chiesto di incontrarlo, Johnstone invece ha proposto un menage a trois", ha raccontato al Sun la ragazza. E non è tutto qui. Stando alla bionda camgirl, infatti, il quarto calciatore sconosciuto le avrebbe infatti inviato una foto del suo pene. Dunque, ci sarebbero anche le prove. Vedremo. Nel frattempo allo United non hanno preso bene la notizia.