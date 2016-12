Scambio Vucinic-Guarin, Fiorello non ci sta: "Fredy alla Juve? Incompetenti"

17:58 - Lo scambio tra Inter e Juve Vucinic-Guarin non ha trovato consensi da parte dei tifosi interisti. In particolar modo lo show man Fiorello, ha postato due tweet polemici sul suo profilo Twitter che recitano: "Volevo ricordarvi che il figlio di Thohir è juventino" e "Guarin alla Juve? Da...Stavo per dire incompetenti, ma non lo dico". Si unisce alla protesta anche Ciccio Valenti: "Conta solo il rispetto dei tifosi #sbrancala"

