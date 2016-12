Sassuolo, Squinzi: "Il mio sogno? Battere l'Inter a San Siro"

17:15 - Patron del Sassuolo e grande tifoso del Milan. Giorgio Squinzi si prepara alla sfida di stasera contro l'Inter con un sogno nel cuore: "Battere i nerazzurri a San Siro". Dopo il 7-0 dell'andata c'è voglia di rivalsa ma c'è pressante il desiderio di fare uno sgambetto ai poco amati cugini. "Me lo auguro ma è meglio non fare pronostici: se ci sarà la sorpresa tanto di guadagnato". Punti che sarebbero fondamentali soprattutto in chiave salvezza.