Sassuolo, Pippo Inzaghi ringrazia Squinzi

IL MESSAGGIO DI PIPPO INZAGHI

In merito alle notizie di questi giorni, riguardanti il mio conto, desidero ringraziare il Presidente Squinzi e il Sassuolo Calcio per l'opportunità offerta di poter far parte del loro progetto. Sono lusingato ed onorato che il Sassuolo, società ambiziosa con idee chiare, innovative e concrete, abbia pensato a me per la guida tecnica. Mi è sembrato giusto, però, assecondare e rispettare la decisione del Milan di farmi rimanere alla guida della Primavera rossonera. Ora continuerò, con voglia ed entusiasmo, nel mio percorso insieme ai miei ragazzi. Domenica abbiamo un match molto importante contro il Chievo...vi aspetto al Vismara.