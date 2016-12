Sassuolo-Napoli, Benitez: "Sono soddisfatto, abbiamo avuto tante occasioni"

18:13 - Seconda vittoria di fila per il Napoli, che a Sassuolo passa per 2-0. "Giochiamo due partite a settimana con grande intensità - spiega Benitez . Abbiamo avuto tante occasioni da gol nitide e devo essere soddisfatto. Si può sempre migliorare, ma abbiamo fatto bene". Sull'infortunio di Higuain, uscito a metà ripresa: "A rischio per l'Europa League? Non lo so, lunedì vedremo come si sentirà. Ha subito un colpo alla schiena".

Il tecnico è contento delle risposte date dalla squadra, in particolare da chi ha giocato meno nell'ultimo periodo: "La squadra fisicamente è ad alti livelli, ma oggi c'erano diversi giocatori che non giocavano da tanto tempo". Molto bene la fase difensiva: "La chiave sono Albiol e Fernandez, devono parlare con i centrocampisti ed i terzini. Se restiamo corti e stretti difendiamo meglio. Henrique? E' più difensore, ma abbiamo bisogno di equilibrio a centrocampo e può farlo perché ha qualità e gamba".



Rafa pensa già alla sfida d'Europa League in programma giovedì: "La gara con lo Swansea sarà difficile, loro giocano un buon calcio e non sarà facile tenere possesso. Loro hanno palleggio e velocità, quindi dobbiamo fare una partita importante. Vediamo se possiamo andare avanti, cambiando giocatori e tenendo il livello alto". Inevitabile chiudere con Maradona: "Vuole allenare il Napoli? Lui è un mito, ho un buon rapporto con lui - dice lo spagnolo -. So che vorrebbe allenare il Napoli ma se noi vinciamo dopo gli lasciamo spazio".