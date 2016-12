Sassuolo-Milan 4-3, Berardi dà spettacolo con un poker

08:15 - Grande spettacolo di Domenico Berardi nel posticipo dell'ultima giornata d'andata di Serie A col Sassuolo che ha battuto 4-3 il Milan di Allegri. Dopo il doppio vantaggio rossonero con Robinho e Balotelli, l'attaccante neroverde si è scatenato infilando addirittura tutte e quattro le reti nella porta di Abbiati. Nella ripresa il Milan manda in campo anche Honda che prende il palo all'83' e Montolivo illude all'85' e traversa di Pazzini all'87'.

LA PARTITA

Si dice che la vendetta sia un piatto che dev'essere gustato freddo. Lo sa bene Eusebio Di Francesco che con questo 4-3 al Milan di Allegri si prende una bella rivincita in memoria di quel 3-4 ai tempi di Lecce. Uno sgambetto duro per i rossoneri dopo la partenza a razzo, portato a termine da un fenomeno in erba, quel Domenico Berardi capace di rifilare quattro reti alla difesa del Milan, di fatto in poco più di mezz'ora di gioco dal 15' al 47'. Una vittoria che dà respiro al Sassuolo e al suo allenatore, meritata e conquistata coi denti, ma che mette in luce ancora di più tutti i limiti dei rossoneri e del suo allenatore, con una squadra presa a pallate quando la partita ormai era più che in discesa dopo le reti di Robinho al 7' e Balotelli al 13'. Invece il girone d'andata del Milan si è chiuso con 22 punti, una proiezione di 44 finali. Un disastro tecnico e tattico, esattamente come la partita del Mapei Stadium.

Di spunti questa partita spettacolare (saranno stati comunque contenti i numerosi giornalisti giunti dal Giappone) ne ha offerti a secchiate. Per onore e obbligo morale il primo non può non riguardare l'assoluto protagonista del match: Domenico Berardi, classe 1994 e già di proprietà della Juventus. Quattro gol, di forza, astuzia, intelligenza e anche con un pizzico di fortuna. Tutti ingredienti del grande giocatore, salendo a undici gol in campionato e segnalandosi, ora che ha ritrovato l'Under 21 dopo la squalifica, anche ai piani più alti. Con fisicità ha scherzato Bonera e Abbiati, lanciando il Sassuolo alla clamorosa rimonta. Ma è stata tutta la squadra a fornire una prova pienamente convincente, anche aiutata dalla pochezza rossonera. La capacità del gruppo è stata quella di risorgere dopo il primo quarto d'ora da incubo con i due gol "regalati", arrivati da due palle perse al limite dell'area.

Per un Sassuolo coriaceo e convinto, soprattutto dal punto di vista tattico, a Reggio Emilia si è visto anche il rovescio della medaglia a forti tinte rossonere, in bianco per l'occasione. La sveglia dei tifosi milanisti è infatti suonata dopo 13' da sogno con la squadra in vantaggio 2-0 e sul velluto grazie alle reti di Robinho, in diagonale da sinistra, e Balotelli, di prima su assist di Cristante. Poi il nero, tragicomico per i più. Berardi già pochi secondi dopo il raddoppio lascia immobile la difesa e insacca, ripetendosi tredici minuti dopo ridicolizzando Bonera e Abbiati; tris completato al 40' con un bel tiro al volo di destro e rimpinguato al secondo minuto della ripresa con la complicità del difensore rossonero. All-in e poker d'assi, tutto finito per Allegri, sconsolato e svuotato come poche volte prima d'ora.

Il tecnico rossonero ritrova il colorito solo nel finale, quando la squadra si accende ricordandosi di essere la più prolifica nell'ultimo quarto d'ora, ma anche quando il risultato finale era praticamente impossibile da ribaltare. Men che meno senza idee tattiche frutto di uno studio e di pratica in allenamento. L'ingresso di Honda fa felice i cronisti nipponici e i numerosi tifosi sugli spalti, ma al numero 10 del Milan è la sfortuna - quella di sicuro non è mancata ai rossoneri - a mandare sul palo il sinistro. Due minuti dopo Montolivo trova il gol della speranza, con il Sassuolo sulle gambe e incapace di ripartire, ma l'orgoglio rossonero si infrange sulle parate di Pegolo (su Balotelli) e sui gol divorati da pochi passi da Pazzini, con palla fuori, addosso al portiere e sulla traversa nel giro di cinque minuti. Sarebbe forse stata una punizione troppo severa per gli emiliani o un premio troppo generoso per i rossoneri, che chiudono la serie delle prime diciannove partite con ventidue punti e tanta nebbia, non quella di Reggio Emilia, per il futuro. Di Allegri e non solo.

LE PAGELLE

Berardi 10 - La perfezione non esiste, o forse sì. Cosa poteva fare di più l'attaccante in questa partita? Niente, appunto. E allora la promozione piena è più che meritata, con tanto di pallone firmato da tutti portato a casa. E' già il secondo in questa stagione. La Juventus sta già gongolando, non è un caso che Ferguson - vecchia volpe - lo volesse allo United. Poker al Milan con una naturalezza incredibile

Bonera 4 - Una delle serate più nere della carriera. Della sua esperienza non se ne fa nulla contro lo strapotere di Berardi che lo umilia in continuazione. Allegri in conferenza ha parlato di scelte mirate in base all'avversario per quanto riguarda i difensori centrali. Sbaglio enorme e serata sfortunata

Magnanelli 7,5 - Il capitano neroverde è un trascinatore. In mezzo al campo non perde un contrasto e dà tranquillità ai compagni dettando i tempi di gioco, usando il fioretto ma anche la spada

Honda 6 - Esordio sfortunato in tutti i sensi per il giapponese. Entra e si piazza al centro invece di stare largo a destra, ma è il palo a negargli la gioia del gol. Non è certo lui il colpevole della sconfitta

Chibsah 7 - Domina coi muscoli in mezzo al campo, anche contro De Jong. Corre verso tutti e su ogni pallone uscendone spesso vincitore

Balotelli 6 - Trova il gol e spaventa il Sassuolo nella ripresa. Meglio con Pazzini in campo, anche se i tuffi in area nel finale si potrebbero evitare



IL TABELLINO

SASSUOLO-MILAN 4-3

Sassuolo (4-3-3): Pegolo 6; Gazzola 7, Antei 6, Ariaudo 6,5, Longhi 6; Magnanelli 7,5, Kurtic 6,5 (42' Marzorati sv), Chibsah 7; Berardi 10 (32' st Schelotto sv), Zaza 6,5 (39' st Floro Flores sv), Ziegler 6. A disp.: Pomini, Rosati, Pucino, Rossini, Missiroli, Valeri, Marrone, Farias, Gilozzi. All.: Di Francesco 7.

Milan (4-3-2-1): Abbiati 5; De Sciglio 5,5, Zapata 4,5, Bonera 4, Emanuelson 4,5; Cristante 6 (10' st Pazzini 5,5), De Jong 5,5, Nocerino 5 (10' st Montolivo 6); Kakà 5, Robinho 5,5 (20' st Honda 6); Balotelli 6. A disp.: Gabriel, Coppola, Zaccardo, Silvestre, Mexes, Rami, Saponara, Poli, Matri. All.: Allegri 4,5.

Arbitro: De Marco

Marcatori: 9' Robinho (M), 13' Balotelli (M), 15' Berardi (S), 28' Berardi (S), 41' Berardi (S), 2' st Berardi (S), 41' st Montolivo (M)

Ammoniti: Antei, Ziegler, Zaza, Gazzola, Pegolo (S); Bonera, Balotelli, De Sciglio (M)

Espulsi: nessuno