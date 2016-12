Sassuolo: esonerato Malesani, torna Di Francesco

10:06 - Cinque partite e cinque sconfitte: è durata poco più di un mese la disastrosa avventura di Alberto Malesani alla guida del Sassuolo. La brutta prestazione contro il Parma è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e il patron Squinzi ha deciso di esonerare il tecnico che ha portato zero punti alla causa neroverde. Ora in panchina torna Eusebio Di Francesco cacciato a fine gennaio dopo il ko contro il Livorno che tenterà l'impresa salvezza.

Dal 28 gennaio, giorno dell'ufficialità di Malesani, in poi per il Sassuolo sono stati solo guai: in fila sono arrivate le sconfitte contro Verona, Inter, Napoli, Lazio e infine Parma. Ora la situazione in classifica è pessima: i neroverdi sono ultimi a quota 17 punti a quattro lunghezze dal terzultimo posto.