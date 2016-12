Sassuolo: Di Francesco esonerato, al suo posto duello Malesani-Ferrara

00:03 - E' ufficialmente terminata l'avventura di Eusebio Di Francesco sulla panchina del Sassuolo, che ha esonerato il tecnico in seguito alla sconfitta col Livorno. Al suo posto sembra pronto Ciro Ferrara, desideroso di rimettersi in gioco dopo l'ultima esperienza alla Samp, chiusa con un esonero. La firma potrebbe arrivare a breve, ma dovrà vedersela con Malesani, in netta risalita. Il Milan ha bloccato Inzaghi, ma il rossonero resta in corsa.

Il Sassuolo ha comunicato l'esonero di Di Francesco con un comunicato ufficiale apparso sul sito del club emiliano: "L'U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Eusebio Di Francesco. L'U.S. Sassuolo Calcio desidera altresì ringraziare il Sig. Di Francesco per l'importante lavoro svolto in questi 19 mesi e per i successi ottenuti che lo rendono parte indelebile della storia neroverde". A dirigere l'allenamento è stato Paolo Mandelli "in attesa della definizione della nuova guida tecnica".