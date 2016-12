Sassuolo: Berardi squalificato tre giornate

13:09 - Costa cara a Berardi la gomitata rifilata a Juan Jesus nel corso di Inter-Sassuolo. L'attaccante degli emiliani, infatti, è stato squalificato per tre giornate dal Giudice sportivo, "per avere, al 14' del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito intenzionalmente un calciatore avversario con una gomitata al collo". Un turno di stop per Bonera (Milan), Felipe (Parma) e Roncaglia (Genoa).

La simulazione in area di rigore costa un'ammonizione e ammenda di 2mila euro a Ibarbo (Cagliari), mentre è stato ammonito con diffida l'allenatore dell'Empoli Sarri, per aver contestato platealmente una decisione arbitrale uscendo dall'area tecnica.



Il Giudice sportivo ha inoltre multato la Juve di 25mila euro per un coro espressivo di discriminazione territoriale scandito dai tifosi al 25' della partita contro l'Udinese. Punita anche la Roma con 10mila euro di ammenda "per avere un componente della panchina aggiuntiva, nel corso del primo tempo, fatto uso reiteratamente di una apparecchiatura rice-trasmittente". Infine 3mila euro di ammenda sono state inflitte al Cagliari e all'Hellas Verona.