San Siro e la finale Champions 2016 a rischio 

16:37 - Nel 2017-18, il Milan avrà il suo nuovo stadio: progetto avviato. Nel 2017-18, l'Inter si godrà il rinnovato San Siro, almeno questo par di capire in questi ultimi due mesi. Nel 2016, San Siro ospiterà la finale di Champions League: la notizia è del 16 novembre 2013, ma senza mai un dato ufficiale dell'Uefa a corredo. Perché? Perché l'Uefa aspetta il prossimo maggio per dare l'ufficialità della sede per la finale del 2016.

Fin qui, tutto abbastanza normale. E ovvio. Ma qui si apre un problema, al momento minimo. Ma.. Il problema è che l'Uefa ha sollecitato i lavori di rinnovamento dello stadio di San Siro, interni ed esterni, per renderlo a norma secondo le direttive Uefa. Lavori il cui costo base è di 40 milioni di euro, con tendenza all'aumento. Chi si accollerà l'onere? I due club, Inter e Milan, sono in teoria pronti a intervenire, il Comune di Milano farà la sua parte, ma le discussioni e le trattative sono ancora in corso, si attendono segnali e chiarimenti. E poi?

L'Uefa aspetta, il presidente Michel Platini ha già messo l'Italia in cima ai suoi pensieri assegnando alla Juventus la finale di Europa League del prossimo maggio. Quello verso Milano è un altro messaggio di grande disponibilità, a patto che la macchina si metta in moto. Altrimenti si va incontro a una clamorosa bocciatura. E sarebbe un disastro.