San Siro avrà la finale di Champions 2016 

10:25 - La finale di Champions League 2015-16 si giocherà a San Siro. Lo rileva il sito del Mundo Deportivo e -se confermata- l'indiscrezione pone fine alle voci al tormento di una decisione che l'Uefa ha in cantiere da otto mesi, in attesa che Inter, Milan e Comune di Milano trovino il modo per sistemare lo stadio secondo le norme europee previste. L'annuncio ufficiale da parte dell'Uefa è atteso il 18 settembre.

Sempre il Mundo Deportivo rivela che la finale di Europa League 2016 si giocherà a Basilea, mentre la Supercoppa europea sarà in palio a Oslo.

La decisione del'Uefa, in qualche modo, è una sorta di consolazione per il calcio italiano che ha finito la stagione 2013-14 con la depressione mondiale e ha aperto il 2014-15 con l'eliminazione del Napoli dalla Champions, riducendo a due sole squadre la partecipazione alla massima competizione europea (Juve e Roma) con lo spettro di ridurre, in prospettiva, la presenza italiana in Champions.

Antonello Valentini, direttore generale della Federcalcio, a Montecarlo per i sorteggi ha commentato: "Abbiamo presentato all'Uefa la documentazione per la candidatura di Milano: col Comune e il Consorzio si San Siro è stato fatto un ottimo lavoro e siamo molto fiduciosi. Il 18 settembre il verdetto. E sempre in quel periodo attendiamo il sì dell'Uefa perché Roma diventi una delle sedi della fase finale dell'Europeo del 2020".