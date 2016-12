Sampdoria-Milan, scontri tra tifosi blucerchiati fuori da Marassi

19:41 - A Genova si sono vissuti attimi di tensione al termine del match di Marassi tra Sampdoria e Milan, vinto dai rossoneri per 2-0 con i gol di Taarabt e Rami. Due gruppi di tifosi sampdoriani (Ultras e Fedelissimi), armati di cinghie e bastoni, si sono affrontati subito dopo la partita fuori dallo stadio Ferraris. La rissa è stata sedata dall'arrivo in forze della polizia. Secondo quanto appreso, al momento non ci sarebbero feriti gravi.

Le ragioni degli scontri e sono da cercare in vecchi rancori sulle posizioni opposte assunte verso la società ma anche nelle scelte fatte in occasione del derby del 3 febbraio scorso fra chi aveva deciso di non entrare se si fosse giocato di domenica alle 12,30 e chi invece aveva deciso di assistere comunque alla partita.