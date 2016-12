Sampdoria, Mihajlovic: "Sconfitta meritata, commessi troppi errori" 

23:22 - A Sinisa Mihajlovic non va giù il ko dell'Olimpico. E' stata la Sampdoria infatti ad agevolare il 3-0 della Roma: "E' una sconfitta meritata, ma ci abbiamo messo del nostro. La Roma ha creato sui nostri sbagli e nel primo tempo ci è andata bene ad aver preso solo un gol. La cosa che mi fa rabbia è perdere due giocatori per la gara col Milan: De Silvestri, che ha protestato anche se in diffida, e Gastaldello, espulso per un fallo non suo".

"Sul secondo rosso Gastaldello è stato spinto da Okaka, almeno mi hanno detto così. Ma non serviva entrare in scivolata. E poi De Silvestri: quando sai di essere in diffida non puoi metterti a protestare". Cioè quanto fatto dal terzino dopo la mancata concessione di un rigore a Wszolek. L'allenatore serbo però sorvola sulla prestazione dell'arbitro e guarda in casa propria: "Bisogna dare i giusti meriti alla Roma perché ha fatto ottima partita. Potevamo sfruttare meglio le ripertenze, ma abbiamo scelto le soluzioni sbagliate., Dopo il secondo gol, non c'è stata più partita". Troppa libertà per Pjanic? "Abbiamo giocato contro ottimi giocatori. Non dimentichiamo da dove siamo partiti, il nostro obiettivo è la salvezza. Non dobbiamo fare drammi, ma nemmeno pensare che vada tutto bene".

Poi un'analisi sui singoli: "Soriano giocava dietro Eder, doveva giocare spazio tra linee o allargarsi e giocare uno contro uno sulle fasce. Lui è tecnicamente molto bravo, ma gioca poco per il gol ed non incide. Dovrebbe essere più determinante. Okaka? L'ho trovato fisicamente al 50%. Domenica scorsa avava entusiasmo e ha giocato, oggi l'ho messo in panca. Ero convinto che con Benatia e Castan avrebbe trovato difficoltà".