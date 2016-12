Sampdoria, Mihajlovic cita Dante: "Voglio portare i miei ragazzi in Paradiso" 

17:48 - Dopo aver assicurato alla Sampdoria una salvezza quasi matematica, il compito di Sinisa Mihajlovic non può dirsi concluso. Il tecnico blucerchiato si è presentato di fronte ai giornalisti con la Divina Commedia e, citando Dante, ha spiegato : "Voglio che i miei ragazzi non si accontentino e vadano oltre, vorrei spingerli verso l'ignoto come fa Ulisse con i suoi uomini nel 26° canto dell'Inferno. Ora siamo in Purgatorio, spero di arrivare in Paradiso".

Sinisa fa sul serio: la sua passione per l'opera del Sommo Poeta risale al periodo fiorentino. "Come sapete sono stato quasi due anni a Firenze. E non potevo non avvicinarmi o leggere qualcosa di Dante. Io non ho letto tutta la Divina Commedia e non so recitarla a memoria come Benigni, ma mi ha colpito nell'Inferno il 26° canto in cui dante parla di Ulisse e di come cerca di convincere i suoi uomini a spingersi verso l'ignoto. Oltre le colonne d'Ercole. Lui parla ai suoi uomini chiamandoli fratelli e li incita ad andare oltre. Io non so dove sono le nostre "Colonne d'Ercole", ma so che voglio spingermi più avanti possibile. Lo scorso anno la Samp raggiunta la salvezza si è fermata. Stavolta non deve accadere, dobbiamo sfidare i nostri limiti essere ambiziosi e coraggiosi, dobbiamo salire ancora".

Mihajlovic apre il libro e legge una terzina: "Considerate la vostra semenza: fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza. Ora so che Dante si riferiva a ben altro quando ha scritto la Divina Commedia, ma se volessi applicarla al calcio io vorrei spronare la mia squadra ad andare oltre. Come dirò ai miei giocatori c'è una grande differenza tra una buona squadra e una squadra con le palle. Quella con le palle non si accontenta mai e raggiunto un obiettivo se ne pone subito un altro. Comincia un altro campionato, spingiamoci più avanti possibile. E per dirla con le parole di Dante, quello che sto proponendo non è un "inganno", io sono convinto che se i ragazzi mi seguiranno non sarà "un folle volo". La nostra stagione è cominciata male ma può finire molto bene. Quando sono arrivato eravamo all'Inferno - chiude nella sua analisi l'allenatore serbo -, ora siamo in Purgatorio, io vorrei arrivare al Paradiso".

Nel giorno della sua presentazione a Bogliasco, Mihajlovic aveva citato J.F. Kennedy: "Dirò ai giocatori di non chiedersi cosa potrà fare la Samp per voi ma cosa potete fare voi per la Samp". Il messaggio è stato recepito e ha dato ottimi risultati. Ora si passa alla letteratura: e se funzionasse per davvero?