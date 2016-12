Sampdoria, Mihajlovic ci crede: "Obiettivo parte sinistra della classifica"

16:48 - Sinisa Mihajlovic parte forte. Nella prima conferenza stampa della stagione, il tecnico della Sampdoria fissa subito l'obiettivo: "Fare la stagione nella parte sinistra della classifica. Aspettiamo qualche giocatore e se dovessero arrivare saremo più forti dell'anno scorso". "Cerchiamo di allestire una squadra di uomini esperti e di giovani di grande qualità - ha aggiunto -. Io voglio una squadra che non perda mai la testa".

Sinisa ha le idee chiare sul gruppo e sul lavoro da fare. "L'anno scorso siamo stati bravi a recuperare in corso, ma ci siamo persi il meglio: la preparazione estiva. - ha spiegato -. Sapete che gli obiettivi si festeggiano a maggio, ma si cominciano a vincere a luglio". "Queste settimane sono importanti perché si crea il gruppo, si mette benzina nelle gambe - ha proseguito -. In queste settimane che abbiamo fatto i ragazzi son stati meravigiosi. Questa è la strada giusta, son convinto che andremo avanti per toglierci soddisfazioni". "Abbiamo la fortuna che non è stato venduto nessuno - ha continuato Mihajlovic -. Abbiamo un lavoro, quello dell'anno scorso. Giocatori esperti come Gastaldello e Palombo devono guidare gli altri. Ai giovani chiedo di essere umili in allenamento e arroganti in campo".



Poi parole di elogio per il presidente Ferrero: "Non bisogna frenarlo. Il suo entusiasmo trascina. Per adesso tutto quello che ha promesso lo ha fatto e noi dobbiamo sostenerlo". Capitolo Bergessio, accolto come una star a Genova. "Deve fare quello che ha fatto negli anni precedenti - ha spiegato il tecnico blucerchiato -. Come punta deve fare gol, ma noi dobbiamo essere in grado di metterlo in condizione di segnare". Una menzione particolare poi Sinisa la dedica a Mustafi: "Avere un campione del mondo in una società come la Sampdoria è un onore. Deve continuare e se continua lavorare può arrivare ancora più lontano".



Quanto al modulo, l'allenatore della Samp non ha dubbi: "Per i giocatori che abbiamo in rosa il 4-3-3 è il modulo adatto. Ne abbiamo uno anche alternativo, ma i numeri non sono fondamentali, l'importante è lo spirito e l'atteggiamento giusto". Idee chiare anche sul ruolo di Gabbiadini: "Noi stiamo provando in ritiro Okaka come punta, poi abbiamo provato anche Eder e Gabbiadini. Lui può fare anche la prima punta ma verrebbe dopo Okaka, Bergessio e Eder". All'orizzonte c'è la sfida con l'Eintracht: "Loro sono più avanti, ma noi ci siamo preparati bene. E' presto, i ragazzi non sono ancora al massimo ma daranno tutto quello che hanno. E' la prima partita davanti ai nostri tifosi e ci teniamo a fare bella figura".



Infine una battuta sul campionato e le favorite: "Le squadre che potranno vincere lo scudetto saranno sicuramente Juve, Roma, che si è rinforzata tanto, Napoli. Poi ci sarà qualche sorpresa ma non penso per vincere lo scudetto. Milan e Inter le si possono inserire nella lotta per lo scudetto, ma penso siano un gradino sotto Juve, Roma e Napoli".